تقرير: يوتيوب يتيح مدفوعات بالعملة المستقرة PYUSD لمنشئي المحتوى في الولايات المتحدة

تام شمس - الجمعة 12 ديسمبر 2025 04:42 مساءً - أفادت تقارير بأن منصة مشاركة الفيديو يوتيوب أتاحت لمنشئي المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة استلام المدفوعات باستخدام العملة المستقرة PYUSD التابعة لشركة PayPal.

وذكرت مجلة Fortune يوم الخميس أن رئيسة قسم العملات المشفرة في PayPal، ماي زبانه، قالت إن الميزة أصبحت متاحة فعلياً، لكنها تقتصر حالياً على المستخدمين داخل الولايات المتحدة. وكانت PayPal قد دمجت في وقت سابق من هذا العام إمكانية قبول المدفوعات بعملة PYUSD، قبل أن يقرر يوتيوب إتاحة هذا الخيار لمنشئي المحتوى على منصته.

وقالت زبانه: “جمال ما قمنا ببنائه يكمن في أن يوتيوب لا يحتاج إلى التعامل المباشر مع العملات المشفرة، ما يسمح لنا بإزالة هذا التعقيد”.

وترتبط PayPal بعلاقة طويلة الأمد مع يوتيوب، إذ تتيح للمستخدمين الدفع عبر خدماتها منذ سنوات، كما تُستخدم في تحويل عوائد AdSense الخاصة بمنشئي المحتوى.

ويبدو أن يوتيوب بات أكثر تقبّلاً للعملات المشفرة، بعد تاريخ من تقييد محتوى الكريبتو بشكل غير معلن، وذلك في وقت تواصل فيه الأصول الرقمية دخولها إلى التيار المالي السائد. وقد تمثل هذه الخطوة دفعة محتملة لاعتماد العملات المستقرة، نظراً إلى الحجم الهائل لقاعدة مستخدمي يوتيوب.

وشهد سوق العملات المستقرة نمواً كبيراً خلال العام الماضي، مع اتجاه شركات كبرى ومؤسسات وحكومات إلى دمج هذه الأصول ضمن منظومات التمويل التقليدي.

وقد أُطلقت عملة PYUSD في منتصف عام 2023، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 3.9 مليارات دولار، وفقاً لبيانات CoinGecko. وسجلت العملة قفزة كبيرة في قيمتها السوقية منذ بداية العام، بعدما كانت عند نحو 500 مليون دولار في يناير.

القيمة السوقية لعملة PYUSD. المصدر: CoinGecko

ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى الفترة التي أعقبت بداية سبتمبر، حين بلغت القيمة السوقية للعملة نحو مليار دولار. وخلال ذلك الشهر، جرى دمج PYUSD مع أسواق الإقراض التابعة لـ Spark، ومع شبكة Bitfinex Stable، وهي بلوكشين عملات مستقرة موجهة للاستخدام المؤسسي.