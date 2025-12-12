هيئة تداول السلع الآجلة تسحب إرشادات “التسليم الفعلي” للعملات المشفرة وتمنح مرونة أكبر للمنصات

تام شمس - الجمعة 12 ديسمبر 2025 05:58 مساءً - سحبت رئيسة هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية بالإنابة، كارولين فام، إرشادات وُصفت بأنها “قديمة” بشأن تسليم العملات المشفرة، في خطوة لاقت ترحيباً باعتبارها تمنح منصات التداول مرونة أكبر.

وقالت فام يوم الخميس: “إن إزالة الإرشادات القديمة والمفرطة في التعقيد، والتي تعاقب قطاع العملات المشفرة وتكبح الابتكار، هو بالضبط ما تسعى إليه الإدارة هذا العام”.

وكانت هذه الإرشادات قد أُقرت في الأصل في مارس 2020، وتناولت تحديد متى يُعد “التسليم الفعلي” للعملات المشفرة قد تحقق في معاملات السلع. غير أن الهيئة أوضحت في إشعار رسمي أنها اضطرت إلى “إعادة تقييم هذه الإرشادات في ضوء التطورات التي شهدتها السنوات الخمس الماضية”.

وتتبنى هيئة تداول السلع الآجلة، في ظل قيادة فام، نهجاً أكثر انفتاحاً تجاه العملات المشفرة. وأشارت فام إلى أن سحب الإرشادات جاء بناءً على توصيات فريق العمل الرئاسي المعني بالعملات المشفرة، والذي دعا الهيئة إلى إصدار توضيحات بشأن تصنيف العملات المشفرة كسلع، وتوسيع التوجيهات السابقة المتعلقة بالتسليم الفعلي للأصول الافتراضية.

التراجع عن قاعدة التسليم يفتح الباب أمام تداول الهامش

رحّبت كاثرين كيركباتريك بوس، المستشارة القانونية العامة لشركة StarkWare، بهذه الخطوة، معتبرة أن الإرشادات السابقة كانت تُصعّب على المنصات تقديم خدمات التداول بالهامش أو بالرافعة المالية، ما لم يتم التسليم الفعلي خلال فترة 28 يوماً.

المصدر: كاثرين كيركباتريك بوس

وقالت بوس: “هذا يمنح المنصات مرونة أكبر بكثير. لكن للتنبيه: هذا ليس قانوناً، بل مجرد إرشادات. ويمكن تغيير كل ذلك مجدداً إذا تغيرت القيادة”.

وتتمتع هيئة تداول السلع الآجلة بسلطة إصدار إرشادات لتوضيح تفسيرها للتشريعات وتقديم مؤشرات حول كيفية تطبيق القواعد في حالات معينة، إلا أن هذه الإرشادات لا تُعد ملزمة قانونياً بالقدر نفسه الذي تتمتع به اللوائح الرسمية.

من جانبه، رأى غاري كروغلياكوف، رئيس استراتيجية البيتكوين (BTC) في شركة الخزينة البيتكوينية الألمانية aifinyo AG، في منشور عبر منصة X يوم الخميس، أن هذه الخطوة تمثل “إشارة كبيرة” لما هو قادم.

وقال: “تشير هذه الخطوة إلى أمرين: وضوح أكبر في الاختصاص التنظيمي لهيئة تداول السلع الآجلة، ومسار تنظيمي مُصمَّم للتوسع لا للتردد”.

وأضاف: “كان مفهوم التسليم الفعلي منطقياً في عام 2020، لكنه لم يعد كذلك في عالم الحفظ الحقيقي، والضمانات، والائتمان المدعوم بالبيتكوين”.

غياب الإرشادات يترك حالة من الغموض

في المقابل، حذّر تود فيليبس، الزميل في معهد روزفلت الأميركي للأبحاث، من أن تعريف “التسليم الفعلي” مسألة محورية، “لأنه يحدد أي المنصات يتعين عليها التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة وأيها لا”.

وقال: “قامت الهيئة باستبدال الإرشادات السابقة بلا شيء”. وأضاف: “في الوقت الحالي، لا نعرف ما الذي تعتبره الهيئة تسليماً فعلياً، ولا من يتوجب عليه التسجيل”.