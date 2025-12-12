سقوط Terra ينتهي بحكم بالسجن لمدة 15 عام على مؤسس المشروع: التفاصيل

اكتملت فصول سقوط مشروع “Terra” بإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عام بحق مؤسس المشروع “دو كوون”، على خلفية انهيار عملتي “TerraUSD” و”Luna”.

اعتبرت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن ما قام به “كوون” هو احتيال غير مسبوق بعد إقراره بتضليل المستثمرين بشأن آليات استقرار العملة، التي رُوِّج لها كملاذ آمن في أوقات تقلب الأسواق.

أكد القاضي “بول إنغلماير” أن حجم الضرر الذي تسبب فيه “كوون” يُعد الأكبر في تاريخ قضايا الاحتيال الفيدرالية، إذ أدى انهيار العملتين في عام 2022 إلى محو ما يقارب 40 مليار دولار، وزعزعة استقرار قطاع العملات المشفرة، وتسبب في إفلاس عدة شركات.

وخلال الجلسة، اعتذر “كوون” للضحايا، الذين قدّم المئات منهم إفادات مكتوبة عن خسائرهم المالية والنفسية، من بينهم مستثمر خسر قرابة نصف مليون دولار من مدخراته.

الادعاء أوضح أن “كوون” تعمّد التلاعب بقيمة الرموز الرقمية، ولجأ سرا إلى شركة تداول عالية التردد للتدخل عندما فقدت “TerraUSD” ارتباطها بالدولار، بينما كان يعزو التعافي علنا إلى نظام الاستقرار الآلي للمشروع.

ورغم توجيه تسع تهم جنائية شملت الاحتيال في الأوراق المالية والاتصالات والسلع وغسل الأموال، انتهى الأمر بإقراره بتهمتي التآمر للاحتيال والاحتيال عبر الانترنت.

طالبت النيابة بعقوبة لا تقل عن 12 عام، في حين سعت هيئة الدفاع إلى الاكتفاء بخمس سنوات.

إلى جانب الحكم الجنائي، وافق “كوون” سابقا على دفع غرامة مدنية قدرها 80 مليون دولار، وعلى منعه من أي نشاط مرتبط بالعملات المشفرة، ضمن تسوية كبرى مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

كما يتيح اتفاق الإقرار بالذنب إمكانية نقله إلى خارج الولايات المتحدة بعد قضاء نصف مدة العقوبة، ما قد يفتح الباب لملاحقته قضائيا في كوريا الجنوبية.

أعادت قضية “كوون” إلى الواجهة سلوكه قبل الانهيار، حين عُرف بأسلوبه الاستفزازي وسخريته من منتقديه، قبل أن يعترف لاحقا بأنه بالغ في ذلك وبنى صورة عامة بدافع “الترفيه”.

ورغم إقراره بالمسؤولية عن إخفاقات تصميم مشروع Terra، ظل يعتبر أن بعض التهم في بلاده ذات دوافع سياسية.

من جهته، رأى المحقق المجهول المعروف باسم “Fatman Terra”، الذي ساهم في كشف القضية، أن ما حدث يؤكد أن المساءلة قد تتأخر لكنها ليست مستحيلة، مشيرا إلى أن عالم العملات المشفرة مليء بممارسات احتيالية ينجو كثير من مرتكبيها، إلا أن السعي المنهجي والقانوني يمكن أن يفضي في النهاية إلى تحقيق العدالة.

اقرأ أيضا:

هيمنة عملات الميم مستمرة في 2025 بينما عملات الذكاء الاصطناعي تقفز بقوة

ترخيص جديد يدفع شركة Gemini إلى أسواق التنبؤ والمشتقات المالية الرقمية

