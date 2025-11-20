السعودية تحدد شروطًا وإجراءات جديدة لدخول وخروج اليمنيين عبر منفذ الوديعة

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 20 نوفمبر 2025 01:10 مساءً - شهدت الساعات الأخيرة انتشار واسع لخبر أثار جدل وقلق لدى شريحة كبيرة من المسافرين اليمنيين، والمتابعين لأوضاع منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، حيث تناقلت منصات محلية ومواقع إلكترونية معلومات تفيد بأن هيئة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن أصدرت قرار يقضي بإيقاف رحلات نقل المسافرين عبر المنفذ لمدة يومين.

شروط واجراءات جديدة لدخول وخروج اليمنيين عبر منفذ الوديعة

وقد أحدث الخبر حالة من الارتباك، خصوصا أنه تزامن مع موسم سفر يشهد حركة نشطة للمسافرين، ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء القرار، وعن مدى صحة ما يتم تداوله، في ظل غياب أي إعلان رسمي حديث حول تعليق الرحلات.

وعلى الرغم من أن النص المتداول تضمن شرح مفصل لأسباب الإيقاف المزعوم، مثل الازدحام وتكدس الحافلات وتأخر إجراءات التفتيش في الجانب السعودي، إلا أن ما تبين لاحقا هو أن هذه المعلومات قديمة، أعيد نشرها دون التحقق من تاريخها، وهو ما تسبب في خلق موجة من الالتباس بين المواطنين، لاسيما أولئك الذين يعتمدون على المنفذ كوسيلة رئيسية للسفر بين اليمن والسعودية.

خلفية الخبر المتداول

أشارت التقارير التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هيئة النقل في عدن كانت قد أعلنت إيقاف الرحلات لمدة يومين، بهدف تخفيف الضغط الناتج عن التكدس الكبير للحافلات في منفذ الوديعة.

ووفقا للتفاصيل المنشورة، فإن عدد الحافلات المتوقفة وصل حينها إلى أكثر من 180 حافلة، بينها أكثر من 140 حافلة فارغة بانتظار السماح لها بالدخول أو العودة.

كما أوضحت تلك التقارير أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات السعودية في المنافذ الحدودية، والمتعلقة بالتفتيش الدقيق للمواد الممنوعة، كانت سبب في تباطؤ حركة العبور.

ولهذا جاء قرار الإيقاف المؤقت وفق ما جاء في الخبر بهدف تنظيم الحركة وإتاحة المجال لعودة الحافلات الفارغة إلى اليمن لتخفيف التكدس.

تعليق الرحلات في التاريخ الأصلي للقرار

بحسب الخبر المتداول، فقد كان القرار يقضي بتعليق رحلات المسافرين المتجهين إلى السعودية لمدة يومين هما الأحد والاثنين 20 و21 إبريل 2025، مع الإبقاء على السماح بعودة الحافلات الفارغة فقط، وإلزام شركات النقل بالتقيد بالإجراءات المعلنة منعاً لحدوث أي فوضى أو انتهاك للتعليمات التنظيمية.

نفي رسمي بعد التحقق

بعد انتشار الخبر مجددا، تم القيام بإجراء عملية تحقق للتأكد من صحة المعلومات. وتبين بعد المراجعة أن الخبر الأصلي بالفعل صدر في إبريل الماضي، ولا توجد أي تصريحات حديثة من هيئة النقل تفيد بتعليق الرحلات في الوقت الحالي.

وأكد الموقع أن إعادة نشر الأخبار القديمة دون الإشارة إلى تاريخها تسبب ازدحام معلوماتي، وتخلق حالة من البلبلة بين المواطنين الذين يعتمدون على منفذ الوديعة كخط السفر البري الوحيد بين اليمن والسعودية.

دعوة للتثبت من المصادر

تمت دعوة جميع المتابعين ووسائل الإعلام، وكذلك حسابات التواصل الاجتماعي، إلى التحقق من الأخبار قبل مشاركتها، خصوصا تلك التي تتعلق بحركة النقل والسفر.

فمثل هذه الشائعات تؤثر بشكل مباشر على خطط المسافرين، وقد تتسبب في تعطيل مصالح الكثيرين دون وجود مبرر حقيقي.

أهمية دقة المعلومات في ظل الظروف الحالية

أعاد انتشار هذا الخبر التذكير بضرورة توخي الدقة في تداول المستجدات، خاصة في فترة تشهد فيها المنافذ البرية حركة متزايدة نتيجة تنقل العمالة والطلاب والحالات الإنسانية.

كما يشدد المختصون على أن تداول الأخبار غير المؤكدة يساهم في خلق ارتباك عام يمكن تجنبه بسهولة عبر الرجوع للمصادر الرسمية المعتمدة.