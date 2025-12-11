شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر السعودية تنقل تعاقد بيع قطعة أرض بمكة المكرمة إلى شركة بوابة أساس أزهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسهم شركة أوراكل بنسبة 15% يوم الخميس، بعدما أعلنت الشركة عن نتائج مالية مخيبة للآمال. وقد سجّلت شركة الحوسبة السحابية وبرمجيات قواعد البيانات إيرادات فصلية أقل من توقعات السوق، رغم الارتفاع الكبير في الطلب على بنيتها التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي. وبلغت الإيرادات 16.06 مليار دولار، مقارنةً بـ16.21 مليار دولار توقعها المحللون، وفقًا لبيانات LSEG.

وأدى هبوط أوراكل إلى الضغط على أسهم شركات أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فقد انخفضت أسهم إنفيديا بأكثر من 2%، وتراجعت ميكرون بنسبة 1%، وهبطت CoreWeave بنحو 5%، فيما تراجعت AMD بنسبة 3%.

تحظى أوراكل بنقاش واسع في الأسواق منذ أن جمعت 18 مليار دولار عبر إصدار سندات ضخم في سبتمبر، وهو من أكبر إصدارات الديون في قطاع التكنولوجيا. وقفز اسم الشركة إلى مقدمة اهتمامات المستثمرين بعد توقيعها صفقة بقيمة 300 مليار دولار مع OpenAI في الشهر نفسه. كما عززت الشركة توسعها في البنية التحتية السحابية، حيث تتنافس مع شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل على عقود الذكاء الاصطناعي.

لكن المستثمرين أبدوا تساؤلات بشأن خطط أوراكل الطموحة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت الشركة بحاجة إلى هذا الحجم الهائل من الديون لتنفيذ ذلك، رغم أن شركات تقنية أخرى أصدرت أيضًا سندات خلال الفترة الأخيرة.

وقد حصلت أوراكل تحديدًا على مليارات الدولارات من قروض البناء عبر مجموعة من البنوك المرتبطة بمراكز البيانات في ولايتي نيو مكسيكو وويسكونسن. وتشير تقديرات محلل سيتي، تايلر رادكي، إلى أن الشركة سترفع ما بين 20 و30 مليار دولار من الديون سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وخلال مكالمة الأرباح، أكد المدير المالي التنفيذي دوغ كيرينغ التزام الشركة بالحفاظ على التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية.

وقال: «هناك أيضًا خيارات تمويل أخرى عبر العملاء الذين قد يجلبون رقاقاتهم ليتم تركيبها في مراكز البيانات لدينا، وكذلك الموردين الذين قد يؤجرون رقاقاتهم بدلًا من بيعها. كلا الخيارين يمكّننا من مواءمة مدفوعاتنا مع إيراداتنا والاقتراض بمبالغ أقل بكثير مما يتوقعه معظم الناس».

وتتوقع أوراكل أن تبلغ نفقاتها الرأسمالية السنوية نحو 50 مليار دولار، ارتفاعًا من 35 مليار دولار في سبتمبر، بحسب كيرينغ. وبلغت نفقاتها الرأسمالية في السنة المالية 2025 نحو 21.2 مليار دولار.

أما التدفق النقدي الحر — وهي مؤشر يراقبه المستثمرون عن كثب لقياس قدرة الشركة على سداد ديونها وسط مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي — فقد سجل عجزًا بنحو 10 مليارات دولار خلال ربع نوفمبر، في حين كان إجماع توقعات StreetAccount يشير إلى عجز قدره 5.2 مليار دولار.

ورغم أن هذا الأمر «يمثل بطبيعة الحال نقطة تركيز للمستثمرين»، قال محللو Wedbush Securities إنه «يُعد مشكلة من النوع الجيد بالنسبة لأوراكل في ظل الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي».

وأضافوا: «بشكل عام، تعكس أرقام الذكاء الاصطناعي والسحابة الأساسية لشركة أوراكل والطلبات المتراكمة قصة طلب قوية وصحية للغاية لثورة الذكاء الاصطناعي. ونرى أن أي تراجع في أسهم القطاع اليوم يمثل فرصة شراء واضحة، بالنظر إلى قوة الطلب الأساسية التي أكّدتها أوراكل الليلة الماضية».

ورغم الخسائر الأخيرة، ارتفع سهم أوراكل بنسبة 34% منذ بداية العام.