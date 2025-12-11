دبي تطلق أول خدمة تجريبية لروبوتاكسي للجمهور عبر تطبيق أوبر

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم، الخدمة التجريبية لمركبات روبوتاكسي للجمهور عبر تطبيق أوبر وذلك بالشراكة مع شركة وي رايد المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية وشركة أوبر تكنولوجيز في خطوة تعزز توجهات إمارة دبي نحو مستقبل التنقل الذكي وتنسجم مع استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة.

وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إن مركبات روبوتاكسي من وي رايد ستكون متاحة في منطقتي أم سقيم وجميرا وهما من أبرز المناطق الحيوية والقريبة من الشواطئ العامة، مشيراً إلى أن حجز المركبات سيكون متاحاً للجمهور من مختلف شرائح المجتمع عبر تطبيق أوبر من خلال اختيار خدمة ذاتية القيادة.

وأوضح أن الإطلاق يأتي امتداداً للبرنامج التجريبي المشترك مع شركة وي رايد الذي شهد منذ أبريل 2025 اختبارات متتابعة لضمان انتقال سلس نحو حلول التنقل الذاتي حيث تعمل الخدمة حاليا بوجود سائق مختص لضمان أعلى مستويات الأمان على أن يتم إطلاق الخدمة الكاملة دون سائق مطلع عام 2026.

وأكدت جينيفر لي المديرة المالية ورئيسة الأعمال الدولية في شركة وي رايد أن تقدم الشركة في دبي يستند إلى تقنيات القيادة الذاتية التي تم اختبارها في أسواق متعددة حول العالم لافتة إلى أن الشركة تتوسع بسرعة في الشرق الأوسط والعالم بهدف نشر عشرات الآلاف من مركبات روبوتاكسي بحلول عام 2030 مشيدة بدور دبي التنظيمي الداعم لتطوير منظومة التنقل الذكي وبالتعاون مع أوبر لتسريع تبني حلول النقل دون سائق.

من جانبه، قال سرفراز ماريديا رئيس قسم التنقل الذاتي في أوبر، إن الشركة تعمل على بناء مستقبل النقل من خلال أكبر شبكة هجينة في العالم تجمع بين السائقين والمركبات ذاتية القيادة مؤكدا أن الإطلاق في دبي يعكس تبني المنطقة المتسارع لتقنيات القيادة الذاتية ودعم أوبر لرؤية الإمارات وخاصة دبي في تحويل 25 بالمئة من رحلات التنقل إلى ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

ويعزز الإطلاق الجديد مكانة دبي الريادية في مجال التنقل الذكي ويدعم خطط وي رايد وأوبر لتوسيع عملياتهما في المنطقة إذ تمتلك وي رايد حاليا نحو 150 مركبة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط بينها أكثر من 100 مركبة روبوتاكسي.