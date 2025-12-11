شكرا لقرائتكم خبر الاجتماع التاسع للاتحاد السعودي للاعلام الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع نهاية عامٍ حافل بالإنجازات واستقبال عامٍ جديد عقد الاتحاد السعودي اجتماعاً حيث حمل هذا الاجتماع آفاقًا واسعه لتطلعات مستقبليه مميزه هدفها التطور والتميز ،والاتحاد السعودي للاعلام الرياضي بعقده اجتماعه التاسع عشر برئاسة رئيس المجلس وحضور جميع أعضاء المجلس .هدفه تحقيق الاهداف ورؤية 2030 وتحقيق تطلعات الرياضة والرياضيين .

نعم هو اجتماع يلخّص رحلة عام، ويطلق شرارة عامٍ جديد يتجدّد فيه العمل والطموح لتعزيز حضور الإعلام الرياضي السعودي ودفعه نحو آفاق أكبر

وتناول الاجتماع القوائم المالية لعام 2024 م، وناقش عدداً من التحديات والحلول المقترحة لتحسين الأداء، إلى جانب استعراض البرامج المستقبلية الرامية إلى دعم الممارسين الإعلاميين وتمكينهم من الأدوات التي ترتقي بجودة المحتوى.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن رئيس المجلس جهود الأعضاء وفريق العمل، مؤكداً استمرار الاتحاد في مسيرة التطوير والتميز، وتعزيز دوره في دعم صناعة إعلام رياضي سعودي منافس إقليميًا ودوليًا.

وتجدر الاشارة أنه من هداف الاتحاد :

النهوض بالإعلام الرياضي السعودي انطلاقا من مبادئ ومواد السياسة الإعلامية للمملكة وما صدر لتنفيذها من لوائح وأنظمة.ورعاية الكوادر الإعلامية الرياضية والعمل على صقل قدراتها وتطويرها وتقديم كافة أنواع الدعم الممكن لها.

والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في المجال الإعلامي الرياضي عن طريق إقامة دورات متخصصة ولقاءات وندوات تتعلق بالإعلام الرياضي.

. وتهيئة البيئة للإعلاميين الرياضيين بما يمكنهم من أداء رسالتهم.