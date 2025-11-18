عاجل.. الكويت تُطلق تأشيرة مجانية لأصحاب هذه المهن مع رواتب تتفوق على الإمارات والسعودية!

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:13 مساءً - تقدم الحكومة الكويتية عدد من المنح والتأشيرات المجانية، لمن يجيد العمل في هذه المهن من دولة الإمارات أو السعودية، مع منحهم رواتب وحوافز مجزية، كما إنها تعمل دائما على توفير فرص ومنح تعليمية الكثير من الطلاب بالإضافة إلى المساعدات المالية الشهرية للمقبولين في التخصصات المختلفة التي تقدمها الوزارة حسب الخطة المقررة للبعثات السنوية، وذلك الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على الدرجات العلمية المختلفة لتوثيق سبل التعاون والسلام بين الدول الشقيقة وتبادل الثقافات والخبرات بين هذه الدول، وفيما يلي نعرض لكم أهم التفاصيل . ضلعجخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

منح دولة الكويت

تسعى دائما دولة الكويت الى تقديم وتوفير المنح التعليمية للطلاب من مختلف بلدان العالم من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث تكون الجهة المانحة لهذه المنح هي وزارة التعليم العالي الكويتية، وتكون الجامعات المستضيفة هي جامعة الكويت وأيضا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهذه المنح الدراسية تبدأ بمراحل الدراسة بداية من البكالوريوس وكذلك التدريب المهني، ومن المقرر أن تكون مدة الدراسة في هذه المنح من أربع إلى سبع سنوات.

التخصصات التي توفرها منح الكويت 2025

أعلنت الحكومة الكويتية عن عدد من التخصصات التي تقدم فيها المنح التعليمية للعام الجاري 2025 من قبلالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومن أهم هذه التخصصات ما يلي:

كلية الدراسات والتكنولوجيا.

كلية العلوم الصحية.

كلية التمريض.

كلية الدراسات التجارية والتي تشمل تخصصات التأمين والبنوك وكذلك القانون والإدارة والحاسب الآلي وأيضا تخصصات المحاسبة وإدارة المواد.

كلية التربية في تخصصات اللغة الإنجليزية، والتصميم الداخلي وكذلك التربية الفنية والتربية الإسلامية والتربية البدنية والرياضية، تخصصات اللغة العربية والتربية الخاصة، وأيضا تكنولوجيا التعليم والتربية الموسيقية، وعلوم المكتبات والموسيقى.

اقرأ أيضا: برواتب تصل الي 1600 دينار كويتي .. مطلوب هذه المهن في دولة الكويت بمؤهل وبدون مؤهل لجميع الجنسيات (انقر هنا للتقديم )

التخصصات التي تتوفر في جامعه الكويت

توفر جامعة الكويت منح دراسية وتدريبية في العديد من التخصصات للطلاب من مختلف البلدان من مصر والمغرب والإمارات والسعودية وموريتانيا، والسودان وسوريا وتونس وغيرها من باقي بلدان الوطن العربي، ومن أهم التخصصات التي توفرها ما يلي:

كلية التربية والتي تشمل تخصصات اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة العربية.

كلية العلوم الاجتماعية بتخصصات العلوم السياسية وعلم النفس، وكذلك تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع والجغرافيا.

كلية الأداب والتي تشمل تخصصات اللغة الإنجليزية واللغة العربية وكذلك الفلسفة والتاريخ والإعلام وتخصص اللغة الفرنسية و ثقافتها.

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والتي تشمل تخصصات التفسير والحديث والفقه المقارن وكذلك تخصصات السياسة الشرعية والفقه وأصوله، وتخصص العقيدة والدعوة.

أهداف منحة الكويت

تهدف المنح التعليمية التي تقدمها دولة الكويت إلى تحقيق ما يلي:

تقوية العلاقات والتعاون بين الدول المختلفة في مجال التدريب الأكاديمي.

توفير عدد كبير من التخصصات الدراسية لكي تناسب مع جميع الطلاب.

محاولة تفعيل دور التبادل الثقافي والخبرات بين الدول المختلفة.

اقرأ أيضا: رسمياً .. فتح تأشيرة العمل في الكويت 2025 ابتداء من هذا التاريخ .. تعرف على كيفية التقديم

هل يتم قبول الوافدين في جامعة الكويت؟

نعم يتم قبولهم شريطة استيفاء كافة الشروط اللازمة للقبول في الجامعة.

كيف اقدم على جامعة الكويت لغير الكويتيين؟

يلزم أن يقدم الطالب شهادة الثانوية العامة الأصلية عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعة، مع ضرورة حصول الطالب على الحد الأدنى لنسب القبول في الكليات وفقا للتخصص، ودفع الرسوم المستحقة للتقديم.

كم تكلفة الدراسة في جامعة الكويت؟

تتراوح من 1,321 دولار إلى 6,607 دولار سنويًا وفقا للمرحلة الدراسية.