اطلع وزير التنمية الاجتماعية نائب والي كسلا الأستاذ عمر عثمان ادم لدى لقائه الاربعاء بمكتبه امين أمانة الحج والعمرة بالولاية الدكتور الأمين علي الأمين بحضور شركاء الحج بالولاية اطلع على الترتيبات الجارية لعمليات التسجيل للحجاج. وقدم امين أمانة الحج والعمرة تقريرا مفصلا حول الترتيبات الموضوعة لانطلاقة إجراءات تسجيل للحج 1447ه بجانب الخطوات التي تمت لتبشير واهمية التسجيل المبدئي المبكر للراغبين في أداء المناسك عبر مناديب الحج بالمحليات والتي بلغت حتى الآن (2100) حاجا بجانب طرح عطاءات للترحيل والسكن بمدينة سواكن وطباعة ديباجات بشعار الولاية. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التنمية الاجتماعية بكسلا يطلع على ترتيبات التسجيل للحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.