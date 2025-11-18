موجة برد حادة تضرب المملكة اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد وتقلبات جوية خطيرة في هذه المناطق!

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - تعيش المملكة العربية السعودية في هذه الفترة حالة من استقرار الطقس، إذ تميل الأجواء إلى الاعتدال نهارًا والبرودة النسبيّة ليلًا، مع استمرار سماء صافية تتخللها سحب خفيفة في بعض المناطق، وذلك مع اقترابنا أكثر من فصل الشتاء الذي تبدأ ملامحه في الظهور تدريجيًا على المرتفعات والمناطق الشمالية . ومع حلول يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، تشير المعطيات الجوية إلى استمرار هذا النمط المستقر، ليكون الطقس مشمسًا في أغلب المدن، دون أي توقعات بهطولات مطرية تُذكر تطزوص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أجواء مستقرة ومشمسة… هذا هو المشهد العام

تشير توقعات الغد إلى أن المملكة ستشهد سماءً صافية في معظم مناطقها، مع ظهور سحب متفرقة في أجزاء محدودة لا تحمل أي مؤشرات على أمطار. درجات الحرارة تتوزع بين الدفء النسبي في المدن الساحلية والاعتدال في المدن الداخلية، بينما تميل للبرودة في المرتفعات الجنوبية والغربية، وعلى رأسها منطقة عسير.

ولا يُتوقع أن تسجّل المملكة أي نشاط لافت للرياح، إذ ستكون سرعتها خفيفة إلى معتدلة، وهو ما يجعل الحالة الجوية أكثر ملاءمة للحركة اليومية، دون تأثيرات تُذكر على الغبار أو مدى الرؤية.

الرياض… أجواء لطيفة وسماء صافية

تسجّل العاصمة الرياض غدًا درجات حرارة معتدلة مائلة للدفء نهارًا، حيث تصل العظمى إلى 29–30 درجة مئوية، بينما تتراجع ليلًا لتبلغ 18 درجة مئوية، وهي درجة تمنح سكان المدينة طقسًا لطيفًا يسمح بالخروج خلال ساعات المساء دون الحاجة لملابس ثقيلة.

السماء في الرياض ستكون صافية إلى قليلة السحب، وهو نمط مثالي للأنشطة المفتوحة مثل المشي والرياضة والزيارات العائلية. كما أن عدم وجود رياح قوية يجعل الأجواء أكثر استقرارًا.

جدة… دفء بحري وسماء صافية بالكامل

تستمر مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر في تسجيل طقس دافئ نسبيًا، حيث تصل العظمى إلى 30 درجة مئوية، مع جو مشمس طوال ساعات النهار. تُعرف جدة في مثل هذا التوقيت ببقائها على درجات حرارة أعلى قليلًا من المدن الداخلية نظرًا للعامل البحري، إلا أن الطقس يظل مقبولًا ومناسبًا لمعظم الأنشطة اليومية.

السماء ستكون مشمسة تمامًا دون أي غطاء سحابي مؤثر، ما يجعل البحر هادئًا نسبيًا ويُشجع على الرحلات البحرية لمن يرغب.

مكة المكرمة… طقس مستقر للمعتمرين والزوار

تسجّل مكة المكرمة درجة حرارة عظمى تبلغ 30 درجة مئوية مع أجواء مستقرة تمامًا. هذا الطقس يُعد مناسبًا لزوار الحرم الشريف، إذ لا توجد أي توقعات بأمطار أو رياح مزعجة، بينما يساعد صفاء السماء على جعل الحركة في المناطق القريبة من الحرم أكثر سهولة خلال النهار والليل.