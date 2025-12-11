انت الان تتابع خبر السوداني يُناقش مع وفد "سبيس إكس" المراحل النهائية لمنح تراخيص الإنترنت الفضائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرت خلال اللقاء مناقشة المراحل النهائية لمنح تراخيص الإنترنت الفضائي ومنها لشركة سبيس أكس، وتعزيز التعاون في مجال الاتصالات والخدمات التي تقدّمها الشركة ومناطق تغطيتها.وأشار السوداني، إلى أنّ العراق حقق نقلة مهمة في مسار جذب الشركات العالمية المختلفة، وتأمين جميع متطلباتها واحتياجاتها، ومنها منظومات الإنترنت الفضائي؛ لإدامة عملها وانشطتها، مؤكداً اهتمام الحكومة وحرصها على مواكبة تطور عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتحول الرقمي من خلال التعاون مع شركة سبيس أكس ودخولها إلى السوق العراقية التي تضم اليوم الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، بحسب بيان لمكتبه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ العمل في قطاع الاتصالات داخل العراق له أولويات حكومية في مقدمتها الحفاظ على سيادة العراق المعلوماتية والتكنولوجية والاستثمار في قدرة الشباب المتخصص بهذا المجال، وتدريبهم وتسليمهم مسؤولية العمل في وقت لاحق.

من جانبه، أعرب وفد شركة سبيس أكس ستارلنك عن حرصهم واهتمامهم للعمل وتقديم الخدمات والتعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أنّ شركتهم جاهزة للتشغيل والعمل على توفير خدمة الإنترنت الفضائي خلال فترة وجيزة، بعد الحصول على رخصة العمل في العراق بشكل رسمي.

