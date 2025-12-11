ملكة جمال الكون ٢٠٢٥ تنسحب من مقابلة تلفزيونيّة فجأة لهذا السّبب

دبي - فريق التحرير: أفادت تقارير بأنّ فاطمة بوش، ملكة جمال الكون ٢٠٢٥، انسحبت فجأة من مقابلة أجرتها معها شبكة التّلفزيون الأميركيّة النّاطقة بالإسبانيّة “تيلموندو” بعد أن طُرحت عليها أسئلة حول الجدل المثار حول المسابقة وفوزها.

ونشرت الشّبكة هذا الخبر عبر صفحتها الرّسمية على فيسبوك مع صورة للملكة المكسيكيّة من المقابلة.

وجاء في التّرجمة الإنجليزيّة للتّعليق الإسبانيّ: “فاطمة بوش انسحبت من تيلموندو وألغت جدولها مع القناة!”

وفقًا لمجلّة “هولا!” الإسبانيّة، أُجريت المقابلة ضمن برنامج “Pica y se Extiende” مع المذيعين لورديس ستيفن وكارلوس أديان، وتناول الحوار أسئلة عن الرّئيس التّنفيذيّ للمنظّمة المشرفة على انتخاب ملكة جمال الكون، راوول روشا، وحساباته المصرفيّة المجمّدة بسبب تورطه المزعوم في تهريب المخدّرات والوقود والأسلحة، وكذلك عن الشّكوى الجنائيّة الّتي قدّمها رئيس مسابقة ملكة جمال تايلاند ورئيس مسابقة Miss Grand International، ناوات إيتساراجريسيل، ضدّ بوش.

وقالت بوش: “ليس لدي أيّة دعوى قضائيّة. لم أشتم أحدًا. لا أريد التّحدّث عن هذا الموضوع.”

لكن أديان كشف لاحقًا أنّ بوش أخبرته خارج الهواء أنّ والدها “يتابع الوضع القانونيّ”.

كما ناقشت بوش مع المذيعين موضوع تأشيرات المندوبات لعام ٢٠٢٥ الّتي أشارت إلى تعليق روشا حول سبب خسارة أوليفيا ياس من كوت ديفوار بسبب “جواز سفر ضعيف”.

وقالت بوش للمجلّة: “لا أعرف القواعد بالتفصيل لكن يجب أن تتاح الفرص للجميع للفوز، بغضّ النّظر عن جواز سفرهم.”

وأضافت أيضًا: “ملكة جمال الكون هي عمل وتجربة مهنيّة. وإذا كان عليك السّفر حول العالم، فمن البديهيّ أن تحتاج شخصًا يستطيع السّفر بسهولة.”

بعد ذلك، توقّف البرنامج لفترة وجيزة وعاد للبثّ دون حضور بوش. وأوضح المذيعون أنّ ملكة الجمال “قرّرت مغادرة السّتوديو وألغت ظهورها المقرّر على الشّبكة.

ولم يصدر حتّى الآن أيّ تعليق من بوش أو من منظّمة ملكة جمال الكون حول الحادثة.