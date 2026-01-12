ليلة التّتويج في هوليوود: قائمة الفائزين بجوائز غولدن غلوب ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: شهد حفل جوائز غولدن غلوب هذا العام أجواءً استثنائيّة بحضور لافت لكبار نجوم السّينما والتّلفزيون من مختلف أنحاء العالم، الّذين توافدوا على السّجادة الحمراء في إحدى أكثر ليالي هوليوود بريقًا.
ولم يقتصر الحدث على تكريم الإنجازات الفنّيّة فحسب، بل سلّط الضوء أيضًا على النّجاح التّجاري، إذ خطف فيلم «Sinners» الأنظار بعدما حقّق أرباحًا لافتة على شبّاك التّذاكر، مؤكّدًا حضوره كأحد أبرز أعمال الموسم وأكثرها تأثيرًا جماهيريًّا.
في ما يلي قائمة الفائزين في جوائز الغولدن غلوب ٢٠٢٦، مع ذكر الأعمال والشّخصيّات الفائزة:
الأفلام:
أفضل فيلم درامي؟: Hamnet
أفضل فيلم كوميديّ أو موسيقيّ: A Battle After Another
أفضل فيلم رسوم متحرّكة: KPop Demon Hunters
أفضل إنجاز سينمائيّ على شبّاك التّذاكر: Sinners
أفضل فيلم بلغة أجنبيّة: The Secret Agent
التّمثيل السّينمائيّ:
أفضل ممثّلة في فيلم دراميّ: جيسّي باكلي – Hamnet
أفضل ممثّل في فيلم دراميّ: فاغنر مورا – The Secret Agent
أفضل ممثّلة في فيلم كوميديّ أو موسيقيّ: روز بيرن – If I Had Legs I’d Kick You
أفضل ممثّل في فيلم كوميديّ أو موسيقيّ: تيموثي شالاميه – Marty Supremo
أفضل ممثّلة مساعدة في فيلم: تيانا تايلور – One Battle After Another
أفضل ممثّل مساعد في فيلم: ستيلان سكارسغارد – Sentimental Value
الإخراج والكتابة والموسيقى:
أفضل مخرج: بول توماس أندرسون – One Battle After Another
أفضل سيناريو: One Battle After Another
أفضل موسيقى تصويريّة أصلية: Sinners
التلفزيون:
أفضل مسلسل دراميّ: The Pitt
أفضل مسلسل كوميديّ أو موسيقيّ: The Studio
أفضل مسلسل قصير أو أنتولوجي أو فيلم تلفزيونيّ: Adolescence
التّمثيل التّلفزيونيّ:
أفضل ممثّلة في مسلسل دراميّ: ريّا سيهورن – Pluribus
أفضل ممثّل في مسلسل دراميّ: نواه وايل – The Pitt
