ليلة التّتويج في هوليوود: قائمة الفائزين بجوائز غولدن غلوب ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: شهد حفل جوائز غولدن غلوب هذا العام أجواءً استثنائيّة بحضور لافت لكبار نجوم السّينما والتّلفزيون من مختلف أنحاء العالم، الّذين توافدوا على السّجادة الحمراء في إحدى أكثر ليالي هوليوود بريقًا.

ولم يقتصر الحدث على تكريم الإنجازات الفنّيّة فحسب، بل سلّط الضوء أيضًا على النّجاح التّجاري، إذ خطف فيلم «Sinners» الأنظار بعدما حقّق أرباحًا لافتة على شبّاك التّذاكر، مؤكّدًا حضوره كأحد أبرز أعمال الموسم وأكثرها تأثيرًا جماهيريًّا.

في ما يلي قائمة الفائزين في جوائز الغولدن غلوب ٢٠٢٦، مع ذكر الأعمال والشّخصيّات الفائزة:

الأفلام:

أفضل فيلم درامي؟: Hamnet

أفضل فيلم كوميديّ أو موسيقيّ: A Battle After Another

أفضل فيلم رسوم متحرّكة: KPop Demon Hunters

أفضل إنجاز سينمائيّ على شبّاك التّذاكر: Sinners

أفضل فيلم بلغة أجنبيّة: The Secret Agent

التّمثيل السّينمائيّ:

أفضل ممثّلة في فيلم دراميّ: جيسّي باكلي – Hamnet

أفضل ممثّل في فيلم دراميّ: فاغنر مورا – The Secret Agent

أفضل ممثّلة في فيلم كوميديّ أو موسيقيّ: روز بيرن – If I Had Legs I’d Kick You

أفضل ممثّل في فيلم كوميديّ أو موسيقيّ: تيموثي شالاميه – Marty Supremo

أفضل ممثّلة مساعدة في فيلم: تيانا تايلور – One Battle After Another

أفضل ممثّل مساعد في فيلم: ستيلان سكارسغارد – Sentimental Value

الإخراج والكتابة والموسيقى:

أفضل مخرج: بول توماس أندرسون – One Battle After Another

أفضل سيناريو: One Battle After Another

أفضل موسيقى تصويريّة أصلية: Sinners

التلفزيون:

أفضل مسلسل دراميّ: The Pitt

أفضل مسلسل كوميديّ أو موسيقيّ: The Studio

أفضل مسلسل قصير أو أنتولوجي أو فيلم تلفزيونيّ: Adolescence

التّمثيل التّلفزيونيّ:

أفضل ممثّلة في مسلسل دراميّ: ريّا سيهورن – Pluribus

أفضل ممثّل في مسلسل دراميّ: نواه وايل – The Pitt