«التجارة» تشهر بـ 270 مواطنًا ومقيمًا ومنشأة لارتكابهم جرائم التستر التجاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت وزارة التجارة بــ 270 مواطنًا ومقيمًا ومنشأة تجارية أدينوا بارتكاب جريمة التستر التجاري، وصدرت أحكام قضائية نهائية ضدهم من المحاكم المختصة تضمنت معاقبتهم بالتشهير وعقوبات أخرى تضمنت: غرامات مالية بأكثر من 14 مليون ريال، والسجن لبعض المدانين، وحجز ومصادرة الأموال ومتحصلات الجريمة، وإغلاق المنشآت المخالفة، وإلغاء تراخيصها، وتصفية أنشطتها، وشطب سجلاتها التجارية.

بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى وهي: منع المواطنين مرتكبي التستر من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة 5 سنوات، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم عن المملكة بعد تنفيذ الأحكام وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وضبطت الوزارة جرائم ومخالفات التستر للمشهر بهم في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، القصيم، الجوف، الباحة، تبوك، جازان، بينما شملت أنشطة المنشآت التي ثبت تورطها: المقاولات، المكاتب الهندسية، الدعاية والإعلان، الاتصالات، الصيدليات، التصنيع، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الديكورات، مواد التشييد والبناء، ورش الحدادة، وغيرها.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المدانين وهم كالتالي:- محمد حسين إبراهيم جادو (أردني) إقامة رقم (XXXXXX4204)، المقاولات، غرامة مليون ريال.

- محمد دين إسلام محمد (بنجلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX2513)، ممارسة التجارة، غرامة مليون ريال.

- عامر شهر زاد محمد أصغر (باكستاني) إقامة رقم (2327XXXXXX)، الحدادة والالمنيوم، السجن ومصادرة مليون ريال وغرامة 5 آلاف ريال.

- شياس اميان هندي الجنسية إقامة رقم (XXXXXX5258)، الاتصالات، السجن ومصادرة 84 ألف ريال وغرامة 5 آلاف ريال.

- موسى محمد مفرح عسيري (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9207)، الحيوانات الأليفة، السجن أربعة اشهر، وغرامة 10 آلاف ريال.

- أشرف عبدالغني قطب (مصري) إقامة رقم (XXXXXX7691)، الحيوانات الأليفة، السجن أربعة أشهر وغرامة 10 آلاف ريال.

- يحي سلمان يحي لغبي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX7411)، الجملة والتجزئة، السجن شهرين، وغرامة 20 ألف ريال.

- أحمد سعد عبدالمجيد (مصري) إقامة رقم (XXXXXXX9959)، السجن أربعة أشهر وغرامة 20 ألف ريال.

- حسن ثروت سعد الدين الباز (مصري) إقامة رقم (XXXXXX2626)، المقاولات، السجن أربعة أشهر وغرامة 30 ألف ريال.

- يحيى محمد صالح الجرادي (يمني) إقامة رقم (XXXXXX9936)، ممارسة التجارة، غرامة 500 ألف ريال.

- أحمد أحمد التوعري (يمني) إقامة رقم (XXXXXX7230)، ورش الحدادة، غرامة 500 ألف ريال.

- عمر حسين النهدي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX5374)، ورش الحدادة، غرامة 500 ألف ريال.

- مالك حسين إبراهيم جادو (أردني) إقامة رقم (XXXXXX0631)، المقاولات، غرامة 500 ألف ريال.

- شادي حسين إبراهيم جادو (أردني) إقامة رقم (XXXXXX4195)، المقاولات، غرامة 500 ألف ريال.

- أدهم ربيع أحمد أدهم (مصري) إقامة رقم (XXXXXX3696)، صيدلية، غرامة 500 ألف ريال.

- فواز وديع جانودي (سوري) إقامة رقم (XXXXXX1973)، المفروشات، غرامة 300 ألف ريال.

- نايف محمد أحمد الباشا (سعودي) هوية رقم (XXXXXX4400)، المفروشات، غرامة 300 ألف ريال.

- وليد فتحي سعيد (مصري) إقامة رقم (XXXXXX9042)، الصيانة والتشطيب، غرامة 200 ألف ريال.

- محمد فتحي قطب (مصري) إقامة رقم (XXXXXX2379)، الصيانة والتشطيب، غرامة 200 ألف ريال.

- منصور فهد سليمان الشدوخي (سعودي) هوية رقم (0474XXXXXX) المقاولات، غرامة 7 آلاف ريال.

- ناصر إبراهيم ناصر العمار (سعودي) هوية رقم (6479XXXXXX) الزراعة غرامة سبعة آلاف ريال.

- إبراهيم عبد الله علي الجطيلي (سعودي) هوية رقم (0307XXXXXX) المقاولات، غرامة 45 ألف ريال.

- محمد مشخص دغيليب المطيري (سعودي) هوية رقم (3487XXXXXX) المقاولات، غرامة 10 الاف ريال.

- سوعان عاشق فواز العنزي (سعودي) هوية رقم (8109XXXXXX) تجارة الأغذية، غرامة 15 ألف ريال.

- احمد جابر محمد (مصري) إقامة رقم (XXXXXX9044) المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمد سليم الله (باكستاني) هوية رقم (8272XXXXXX) المقاولات، غرامة 25 ألف ريال.

- محمد سليم الله (باكستاني) إقامة رقم (8272XXXXXX)، المقاولات، غرامة 25 ألف ريال.

- إبراهيم عبد الله الجطيلي (سعودي) هوية رقم (0307XXXXXX)، المقاولات، غرامة 45 ألف ريال.

- البندري عبد الله الطامي (سعودية) هوية رقم (4983XXXXXX)، الحدادة، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمد حمد الحسن (سعودي) هوية رقم (9349XXXXXX)، الحدادة، غرامة 10 آلاف ريال.

- موحد علي الهاشم (بنجلاديشي) إقامة رقم (6016XXXXXX)، الحدادة، غرامة 10 آلاف ريال.

- نايف عبد الله الخراز (سعودي) هوية رقم (0128XXXXXX)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- أسامة عبد الرحمن مواس (سوري) إقامة رقم (2638XXXXXX)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- مؤسسة هيا مبارك الحربي سجل تجاري رقم (1131051684)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- هزاع صلاح الحربي (سعودي) هوية رقم (4053XXXXXX)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- مينا مجدي عوض (مصري) إقامة رقم (9585XXXXXX)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- فيصل خلف الرويلي (سعودي) هوية رقم (0114XXXXXX)، المواد الغذائية، السجن ومصادرة الممتلكات، وغرامة 10 آلاف ريال.

- طلال فيصل ناجي (يمني) إقامة رقم (5825XXXXXX)، المواد الغذائية، السجن وغرامة 10 آلاف ريال.

- ماجد حسين العتيبي (سعودي) هوية رقم (0108XXXXXX)، المواد الغذائية، غرامة 10 آلاف ريال.

- بلال حسين عبد المبين (بنجلاديشي) إقامة رقم (8434XXXXXX)، المواد الغذائية، غرامة 10 آلاف ريال.

- اوزخان محد دوغرو (تركي) إقامة رقم (4780XXXXXX)، صيانة السياراتـ، السجن وغرامة 10 آلاف ريال.

- فراس حسن العليان (سوري) إقامة رقم (6744XXXXXX)، مكتب هندسي، السجن وغرامة 300 ألف ريال.

- نايف نشمي الشريطي - (سعودي) هوية رقم (6846XXXXXX)، المفروشات، غرامة 100 ألف ريال.

- مشعل جنب الخالدي (سعودي) هوية رقم (7490XXXXXX)، أعمال الطرق، السجن ثلاث أشهر، وغرامة 100 ألف ريال.

- عبد العزيز مساعد المقبل (سعودي) هوية رقم (1500XXXXXX)، مستلزمات الأفراح، غرامة 30 ألف ريال.

- يوسف فهد نهار العنزي (سعودي) هوية رقم (9447XXXXXX)، خدمات عامة، غرامة 20 ألف ريال.

- زياد سعود الضميري (سعودي) هوية رقم (6262XXXXXX)، الملابس الجاهزة، غرامة 100 ألف ريال.

- حزمي نايف العتيبي (سعودي) هوية رقم (2432XXXXXX)، الزراعة، غرامة 30 ألف ريال.

- ناصر عبيد الريس (سعودي) هوية رقم (0461XXXXXX)، العطارة، غرامة 30 ألف ريال.

- بسام إبراهيم الشامخ (سعودي) هوية رقم (9577XXXXXX)، تخليص جمركي، غرامة 20 ألف ريال.

- ماهر محمد أبو زيد (أردني) إقامة رقم (3736XXXXXX)، تخليص جمركي، غرامة 10 آلف ريال.

- مقبل ملفي سلمان العنزي (سعودي) هوية رقم (4858XXXXXX)، صيانة الأجهزة الكهربائية، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمد زاهد (باكستاني) إقامة رقم (3938XXXXXX)، صيانة الأجهزة الكهربائية، غرامة 30 ألف ريال.

- فواز حمد الدهاش (سعودي) هوية رقم (5865XXXXXX)، بيع الأجهزة الكهربائية، غرامة أربعة آلاف ريال.

- زياد شايش السرحاني (سعودي) هوية رقم (3469XXXXXX)، صيانة السيارات، غرامة خمسة آلاف ريال.

- خالد محمد الدميخ (سعودي) هوية رقم (6778XXXXXX)، الملابس الجاهزة، غرامة 100 ألف ريال.

- نواف خلف قطن الرويلي (سعودي) هوية رقم (6113XXXXXX)، منتجات التبغ، غرامة 10 آلاف ريال.

- عبدالله ريتمان الشراري (سعودي) هوية رقم (5205XXXXXX)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- مصطفى يوسف محمد (مصري) إقامة رقم (2286XXXXXX)، المقاولات، غرامة 15 ألف ريال.

- احمد لافي العنزي (سعودي) هوية رقم (0029XXXXXX)، الملابس الجاهزة، غرامة سبعة آلاف ريال.

- محمد عيد راجي الجوفي (سعودي) هوية رقم (2208XXXXXX)، نشاط، غرامة 50 ألف ريال.

- أمجد ناجي الخولاني - (يمني) إقامة رقم (3585XXXXXX)، نشاط، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمد مظهر الشليل (سوري) إقامة رقم (XXXXXX4501)، المقاولات، غرامة 50 ألف ريال.

- صالح محمد صالح الزهراني (سعودي) هوية رقم (XXXXXX8169)، المقاولات، غرامة 30 ألف ريال.

- محمد صالح محمد الزهراني (سعودي) هوية رقم (7614XXXXXX)، المقاولات، غرامة 30 ألف ريال.

- صدام حسين سالم الحمادي (يمني) إقامة رقم (2169XXXXXX)، الملابس النسائية، غرامة 10 ألف ريال.

- فهد عبد الرحمن علي عبد اللطيف (بحريني) هوية رقم (2513XXXXXX)، الملابس النسائية، غرامة 10 ألف ريال.

- عبد الحكيم عوض محسن جبران (يمني) إقامة رقم (3772XXXXXX)، الملابس الجاهزة، السجن والإبعاد.

- ثروت عبد السلام معوض محمد (مصري) إقامة رقم (7479XXXXXX) التجارة، غرامة 20 ألف ريال.

- عبدالله ناصر الشهري (سعودي) هوية رقم (XXXXXX5600)، صيدلية، مصادرة الأموال، وغرامة 50 ألف ريال.

- عبدالله رمضان الغريب (مصري) إقامة رقم (XXXXXX7368)، صيدلية، مصادرة الأموال، وغرامة 50 ألف ريال.

- وليد سعد عبدالله الشهراني (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9257)، الألمنيوم والمطابخ، غرامة 30 ألف ريال.

- علوي سالم السباحي (يمني) إقامة رقم (XXXXXX3620)، الألمنيوم والمطابخ، غرامة 30 ألف ريال.

- محمد عبدالله عبدالرحمن القرني (سعودي) هوية رقم (XXXXXX0676)، الأدوات الكهربائية، غرامة 100 ألف ريال.

- محمد خان عبدالسلام (بنجلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX9690)، الأدوات الكهربائية، غرامة 100 ألف ريال.

- عبدالله حسن آل الشهي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX1453)، المقاولات، غرامة خمسة آلاف ريال.

- محمد عبده مرشد الحمادي (يمني) إقامة رقم (XXXXXX0257)، المقاولات، غرامة خمسة آلاف ريال.

- أحمد حامد إبراهيم الغامدي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX5538)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- إسماعيل أحمد محمد ذهب (مصري) إقامة رقم (XXXXXX0672)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- حسن يحيى جابر الفيفي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX5130)، المفروشات، غرامة ثلاثة آلاف ريال.

- عبدالوهاب كافياش (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX2092)، المفروشات، غرامة ثلاثة آلاف ريال.

- عامر شاهرزاد (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX6869)، المفروشات، غرامة ثلاثة آلاف ريال.

- كامران اسيم (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX7800)، المفروشات، غرامة ثلاثة آلاف ريال.

- عبدالله علي أحمد العمري (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9833)، الجملة والتجزئة، غرامة خمسة آلاف ريال.

- هاني نعمان علي عبدالكريم (يمني) إقامة رقم (XXXXXX2145)، الجملة والتجزئة، غرامة خمسة آلاف ريال.

- عبدالله نعمان علي الهتار (يمني) إقامة رقم (XXXXXX5974)، الجملة والتجزئة، غرامة خمسة آلاف ريال.

- أمجد حسين محمد شريف (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX6582)، المقاولات، غرامة 40 ألف ريال.

- حسن محمد مصطفى وهبة (لبناني) إقامة رقم (XXXXXX2184)، الأعمال الكهربائية، غرامة 20 ألف ريال.

- عبدالسلام محمد (هندي) إقامة رقم (XXXXXX3370)، المقاولات، غرامة 30 ألف ريال.

- سمير عبدالمعطي مصطفى (مصري) إقامة رقم (XXXXXX6935)، نشاط، غرامة 40 ألف ريال.

- محمد تاتنوشي (هندي) إقامة رقم (XXXXXX6310)، المقاولات، غرامة مالية.

- خليل أحمد بحبوح (سوري) إقامة رقم (XXXXXX6018)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- حسين صالح غالب (يمني) إقامة رقم (XXXXXX5348)، الاستيراد، غرامة 50 ألف ريال.

- عبدالرحيم محمد فرج الشيخ (سوري) إقامة رقم (XXXXXX4870)، المقاولات غرامة 25 ألف ريال.

- إسماعيل بسام المضحى (سوري) إقامة رقم (XXXXXX6186)، تجارة الخشب، غرامة 20 ألف ريال.

- عبدالسلام محمود عرواني (سوري) إقامة رقم (XXXXXX1417)، المستلزمات الرجالية، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمود عبدالسلام عرواني (سوري) إقامة رقم (XXXXXX0436)، المستلزمات الرجالية، غرامة 10 آلاف ريال.

- أكرم محمد أحمد عزاني (يمني) إقامة رقم (XXXXXX6523)، قطع الغيار، غرامة 150 ألف ريال.

- محمد علي الحمدو (سوري) إقامة رقم (XXXXXX2635)، تجارة الجملة، غرامة 10 آلاف ريال.

- علي عبدالله بانعيم (سعودي) هوية رقم (XXXXXX3303)، تجارة، غرامة 20 ألف ريال.

- منصور صالح يسلم (يمني) إقامة رقم (XXXXXX3678)، ممارسة التجارة، غرامة 20 ألف ريال.

- نايف عوض با حجاج (يمني) إقامة رقم (XXXXXX3902)، ممارسة التجارة، غرامة 20 ألف ريال.

- طارق محمود محمد موسى (سوداني) إقامة رقم (XXXXXX6240)، أعمال المسابح، غرامة 30 ألف ريال.

- عمر محمد بركه (سوري) إقامة رقم (XXXXXX0155)، أعمال المسابح، غرامة 30 ألف ريال.

- ثائر محمد بكر (سوري) إقامة رقم (XXXXXX7873)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- مشير صالح عبدالله (يمني) إقامة رقم (XXXXXX3705)، أعمال تجارية، غرامة 10 آلاف ريال.

- مروح دواس السهو (سوري) إقامة رقم (XXXXXX6977)، المقاولات، غرامة 15 ألف ريال.

- أحمد عبدالحي الغضبان (سوري) إقامة رقم (XXXXXX1094)، تجارة الجملة، غرامة 30 ألف ريال.

- طلال إبراهيم إبراهيم باشا (سوري) إقامة رقم (XXXXXX0282)، تجارة الجملة، غرامة 20 ألف ريال.

- محمد يوسف أحمد (هندي) إقامة رقم (XXXXXX7594)، تجارة الجملة، غرامة 10 آلاف ريال.

- رضا عبدالباسط كمون (مصري) إقامة رقم (XXXXXX2627)، المقاولات، غرامة 100 ألف ريال.

- عز الدين حسن الحاج (سوداني) إقامة رقم (XXXXXX3451)، الجملة والتجزئة، غرامة خمسة آلاف ريال.

- عز الدين كمال عبدالقادر محمد البكري (سوداني) إقامة رقم (XXXXXX6221)، الجملة والتجزئة.

- حبيب سعيد عيسى (أرتيري) إقامة رقم (XXXXXX8567)، الاتصالات، غرامة 50 ألف ريال.

- حميد علي كادان (هندي) إقامة رقم (XXXXXX6103)، الأسواق المركزية، غرامة 20 ألف ريال.

- رياسمون بودياتو قنديل (هندي) إقامة رقم (XXXXXX8163)، الأسواق المركزية، غرامة 20 ألف ريال.

- محمد علي الحنفي (سوري) إقامة رقم (XXXXXX1652)، المواد الغذائية، غرامة 30 ألف ريال.

- معتز محمود الهويد (سوري) إقامة رقم (XXXXXX8509)، المواد الغذائية، غرامة 30 ألف ريال.

- عمر كامل يوسف (مصري) إقامة رقم (XXXXXX4404)، ألعاب الأطفال، غرامة مالية.

- عبدالعزيز كردي الصايل (سوري) إقامة رقم (XXXXXX2277)، تشطيب المباني، غرامة 30 ألف ريال.

- عبدالله إبراهيم حمدان (فلسطيني) إقامة رقم (XXXXXX5583)، الطباعة، غرامة 10 آلاف ريال.

- يعقوب هارون حسن (سوداني) إقامة رقم (XXXXXX5860)، الزراعة، غرامة 20 ألف ريال.

- محمد عزيز البلوي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX0765)، الخدمات العامة، غرامة 40 ألف ريال.

- أحمد محمد شامية (أردني) إقامة رقم (XXXXXX6568)، طب الأسنان، غرامة 100 ألف ريال.

- محمد زامير محمد (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX4691)، العقار، غرامة 7500 ريال.

- جميل عبده محمد العليمي (يمني) إقامة رقم (XXXXXX2431)، نشاط، غرامة ثلاثة آلاف ريال.

- حسام محمد الوائلي (يمني) إقامة رقم (XXXXXX1129)، المواد الغذائية، غرامة 10 آلاف ريال.

- بسيوني عبدالقوي بسيوني شمخ (مصري) إقامة رقم (XXXXXX6874)، منتجات التجميل، غرامة 20 ألف ريال.

- نسرين رؤوف الرمضاني (تونسية) إقامة رقم (XXXXXX7604)، منتجات التجميل، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمود محمود سليم إبراهيم (مصري) إقامة رقم (XXXXXX8105)، تجارة الجملة، غرامة 10 آلاف ريال.

- جمال محمد عامر أحمد (مصري) إقامة رقم (XXXXXX0573)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- فهيم صبري خليل البحراوي (مصري) إقامة رقم (XXXXXX5145)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- منصور حسين الهلالي (يمني) إقامة رقم (XXXXXX9635)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- حسن جاسم الخلف (سوري) إقامة رقم (XXXXXX5037)، ممارسة التجارة، غرامة 30 ألف ريال.

- خالد أحمد زيدان العنزي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX2423)، تجارة، غرامة 30 ألف ريال.

- منصور أحمد ناجي صغير (يمني) إقامة رقم (XXXXXX7025)، ممارسة التجارة، غرامة 10 آلاف ريال.

- عبدالسلام محمود طبيس (سوري) إقامة رقم (XXXXXX2011)، المقاولات، غرامة 100 ألف ريال.

- جمال الأحمدي محمد محود (مصري) إقامة رقم (XXXXXX3443)، تجارة التجزئة، غرامة 10 آلاف ريال.

- فيصل حسين الأميرة (سوري) إقامة رقم (XXXXXX5788)، الوساطة العقارية، غرامة 20 ألف ريال.

- أمين محمود صادق (مصري) إقامة رقم (XXXXXX5684)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- شركة بسام شاكر وشريكه للمقاولات، سجل تجاري رقم (1010224999)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- أحمد رفعت المغازي (مصري) إقامة رقم (XXXXXX0475)، قطع الغيار، غرامة 10 آلاف ريال.

- حسين فلاح حسين العمراني (سعودي) هوية رقم (XXXXXX3138)، تجارة، غرامة 10 آلاف ريال.

-مينا مجدي عوض (مصري) إقامة رقم (XXXXXX9585)، منتجات التجميل، غرامة 10 آلاف ريال.

- عبدالله محمد عبده قاسم (يمني) إقامة رقم (XXXXXX0499)، خدمات عامة، غرامة 30 ألف ريال.

- عامر شهر زاد محمد أصغر (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX2327)، ورشة حدادة، غرامة خمسة آلاف ريال.

- مصطفى محمد النايف (سوري) إقامة رقم (XXXXXX2647)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- شياش اميان (هندي) إقامة رقم (XXXXXX5258)، الاتصالات، غرامة خمسة آلاف ريال.

- البندري الطامي (سعودية) هوية رقم (XXXXXX4983)، الحدادة، غرامة 10 آلاف ريال.

- نايف عبدالله الخراز (سعودي) هوية رقم (XXXXXX0128)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- أسامة مواس (سوري) إقامة رقم (XXXXXX2638)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- فواز عبدالله عبدالله المرفدي (يمني) إقامة رقم (XXXXXX4432)، نشاط، غرامة 10 آلاف ريال.

- مصطفى عبدالله مصطفى (مصري) إقامة رقم (XXXXXX7003)، التمور، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمد آسيك باتوري (بنجلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX3361)، ممارسة التجارة، غرامة 10 آلاف ريال.

- عبدالله عبدالعزيز الوارد (سعودي) هوية رقم (XXXXXX4874)، تجارة، غرامة 40 ألف ريال.

- دلوار حسين آيت (بنجلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX2274)، ممارسة التجارة، غرامة 40 ألف ريال.

- فراس فيصل الستان (سوري) إقامة رقم (XXXXXX0475)، الديكورات، غرامة 70 ألف ريال.

- صادق رحمن مؤمن خان (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX2905)، المقاولات، غرامة 100 ألف ريال.

- عمرو رشاد نصر السيد (مصري) إقامة رقم (XXXXXX3069)، المقاولات، غرامة 150 ألف ريال.

- محمد جمال حافظ السيد (مصري) إقامة رقم (XXXXXX4715)، المقاولات، غرامة 150 ألف ريال.

- أمل محمد البخيت (سعودي) هوية رقم (XXXXXX4397)، تجارة، غرامة 50 ألف ريال.

- عبدالحافظ أحمد غشيم (سوري) إقامة رقم (XXXXXX9719)، ممارسة التجارة، غرامة 150 ألف ريال.

- محمد عرفان رشيد أحمد (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX8106)، الأصباغ، غرامة 50 ألف ريال.

- سمير محمد أحمد علي عبدالله (يمني) إقامة رقم (XXXXXX7783)، التموينات، غرامة 10 آلاف ريال.

- اسلام أحمد نور الدين السيد إقامة رقم (XXXXXX4137)، ممارسة التجارة، غرامة مالية

- ثروت عبدالسلام معوض (مصري) إقامة رقم (XXXXXX7479)، ممارسة التجارة، غرامة 20 ألف ريال.

- إسماعيل كرم حسين خير محمد (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX8982)، المقاولات، غرامة 150 ألف ريال.

- ذو الفقار علي بخش (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX7206)، التصنيع، غرامة 20 ألف ريال.

- هاني نعمان علي عبدالكريم (يمني) إقامة رقم (XXXXXX2145)، التموينات، غرامة خمسة آلاف ريال.

- عبدالله نعمان علي الهتار (يمني) إقامة رقم (XXXXXX5974)، التموينات، غرامة خمسة آلاف ريال.

- عبدالوهاب كافيش (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX2092)، التجزئة، غرامة ثلاثة آلاف ريال.

- عامر شاهرزاد (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX6869)، التجزئة، غرامة ثلاثة آلاف ريال.

- كامران اسيم (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX7800)، التجزئة، غرامة ثلاثة آلاف ريال.

- يعقوب يوسف العوضي (بحريني) هوية خليجية رقم (XXXXXX1934)، مطعم، غرامة 100 ألف ريال.

- أيوب يوسف العوضي (بحريني) هوية خليجية رقم (XXXXXX5760)، مطعم، غرامة 100 ألف ريال.

- خوشرو فريدون ميستاري (هندي) إقامة رقم (XXXXXX9056)، مطعم، غرامة 100 ألف ريال.

- مهند حجاز خلوف (سوري) إقامة رقم (XXXXXX8419)، مطعم، غرامة 100 ألف ريال.

- علان والي عبده حيدر (يمني) إقامة رقم (XXXXXX6065)، ورشة سيارات، غرامة 20 ألف ريال.

- عادل ناصر محمود آل عمر (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9382)، الديكورات، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمد علي أحمد البرام (يمني) إقامة رقم (XXXXXX5828)، الديكورات، غرامة 10 آلاف ريال.

- طه عبدالكريم محمد عبدالعزيز (يمني) إقامة رقم (XXXXXX0955)، ممارسة التجارة، غرامة مالية.

- محمد عبدالله محمد عبده (يمني) إقامة رقم (XXXXXX8345)، تجارة الملابس، غرامة خمسة آلاف ريال.

- أحمد شوقي محمد السيد (مصري) إقامة رقم (XXXXXX6983)، مكتب هندسي، السجن ثلاثة أشهر.

- مفرح دغيم بخيت العنزي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX6015)، المقاولات، السجن وغرامة مالية.

- أحمد مظهور العليان (سوري) إقامة رقم (XXXXXX9815)، المقاولات، غرامة 100 ألف ريال.

- مؤسسة هيا مبارك الحربي سجل تجاري رقم (1131051684)، منتجات التجميل، غرامة 10 آلاف ريال.

- هزاع صلاح الحربي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX4053)، منتجات التجميل، غرامة 10 آلاف ريال.

- طلال فيصل ناجي (يمني) إقامة رقم (XXXXXX5825)، التجارة، السجن، وغرامة 10 آلاف ريال.

- ماجد حسين العتيبي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9218)، المواد الغذائية، غرامة 10 آلاف ريال.

- بلال حسين عبدالمبين (بنجلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX8434)، المواد الغذائية، غرامة 10 آلاف ريال.

- قيس سادل (يمني) إقامة رقم (XXXXXX8673)، المعادن الثمينة، غرامة 200 ألف ريال.

- أحمد عايد عبدالعال (مصري) إقامة رقم (XXXXXX6535)، خدمات عامة، غرامة 20 ألف ريال.

- إسماعيل عبدالهادي سراج الدين (سوري) إقامة رقم (XXXXXX3007)، السيراميك، غرامة 50 ألف ريال.

- حاسيم خان محمد أزام خان (أفغاني) إقامة رقم (XXXXXX7599)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- عبدالإله حسين صالح صالح (يمني) إقامة رقم (XXXXXX7540)، تجارة الخشب، غرامة 25 ألف ريال.

- محمد محمد سعيد الدغلي (سوري) إقامة رقم (XXXXXX3337)، نشاط، غرامة 30 ألف ريال.

- إرشاد حسين أحمد (بنجلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX8458)، البلاستيك، غرامة 200 ألف ريال.

- محمد شاهد قاسم (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX6913)، الإنشاءات العامة، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمد عبدالرحمن قشقوش (سوري) إقامة رقم (XXXXXX0508)، قطع الغيار، غرامة 50 ألف ريال.

- إيمام علي ياسين (أثيوبي) إقامة رقم (XXXXXX1542)، ممارسة التجارة، غرامة مالية.

- عماد محمد أحمد محمد العبري (يمني) إقامة رقم (XXXXXX3299)، الأجهزة الكهربائية، غرامة 200 ألف ريال.

- عدنان ذو الفقار علي (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX2187)، التصنيع، غرامة 20 ألف ريال.

- بشارة علي أمد العشير (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9364)، تأجير لوازم، غرامة مالية.

- محمد صالح حسين لاحس (يمني) إقامة رقم (XXXXXX5492)، تأجير لوازم، غرامة مالية.

- أوزخان محد دوغرو (تركي) إقامة رقم (XXXXXX4780)، ورشة سيارات، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمد محمد علام علام (هندي) إقامة رقم (XXXXXX2961)، الإلكترونيات، غرامة مالية.

- بندر حسين فايز النخلي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX3095)، تجارة، غرامة 25 ألف ريال.

- محمد رشيد زمان عبدالحكيم (بنجلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX2098)، ممارسة التجارة، غرامة 25 ألف ريال.

- محمد عبود اللبود (يمني) إقامة رقم (XXXXXX6046)، معرض ألمنيوم، غرامة 10 آلاف ريال.

- علي فريح سافر المطيري (سعودي) هوية رقم (XXXXXX1507)، الإنشاءات، غرامة 100 ألف ريال.

- وحيد هارون الرشيد (بنجلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX4984)، الإنشاءات، غرامة 100 ألف ريال.

- أسامة عبدالكريم الرحال (سوري) إقامة رقم (XXXXXX6489)، الدعاية والإعلان، غرامة 20 ألف ريال.

- هشام عبدالله علي الغانم (سعودي) هوية رقم (XXXXXX1929)، الدعاية والإعلان، غرامة 20 ألف ريال.

- أحمد عبدالمنعم أحمد الصعيدي (مصري) إقامة رقم (XXXXXX8486)، الاستقدام، غرامة 20 ألف ريال.

- محمد عبدالله العبداللطيف (سعودي) هوية رقم (XXXXXX1469)، الاستقدام، غرامة 20 ألف ريال.

- الجرحى محمود البكري (مصري) إقامة رقم (XXXXXX2925)، التصنيع، غرامة 50 ألف ريال.

- جمال خليل أبو طير (فلسطيني) إقامة رقم (XXXXXX3193)، التصنيع، غرامة 50 ألف ريال.

- وحيد أحمد اليوسفي (يمني) إقامة رقم (XXXXXX8723)، الأسواق المركزية، غرامة 20 ألف ريال.

- سعود عايد العنزي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9462)، الإنشاءات، غرامة 10 آلاف ريال.

- يوسف محمد علي (يمني) إقامة رقم (XXXXXX1239)، الإنشاءات، غرامة 10 آلاف ريال.

- خيرو شاكر دياب (سوري) إقامة رقم (XXXXXX4324)، المطاعم، غرامة 20 ألف ريال.

- محمد عبدالله العنزي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX5276)، المطاعم، غرامة 20 ألف ريال.

- لافي فرج العتيبي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX5242)، التجزئة، غرامة 20 ألف ريال.

- دابلو راي (هندي) إقامة رقم (XXXXXX7044)، التجزئة، غرامة 20 ألف ريال.

- علي خالد النعيم (سعودي) هوية رقم (XXXXXX1498)، الاستيراد، غرامة 15 ألف ريال.

- حسن عبدالله حسن راشد (يمني) إقامة رقم (XXXXXX8730)، ممارسة التجارة، غرامة 100 ألف ريال.

- فهد محمد الشويعر (سعودي) هوية رقم (XXXXXX2539)، الإنشاءات، غرامة 50 ألف ريال.

- ثامر أحمد فنوس الشمري (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9566)، الإنشاءات، غرامة 50 ألف ريال.

- أركين اشريك (تركي) إقامة رقم (XXXXXX7404)، البوفيهات، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمود محمد سالم سلامة (أردني) إقامة رقم (XXXXXX9087)، الديكورات، غرامة 20 ألف ريال.

- عبدالله حميدي الساري (سوري) إقامة رقم (XXXXXX3848)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- عيد عواد السرحان (سوري) إقامة رقم (XXXXXX3569)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- سالم منيف منصور الدوسري (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9720)، محطة وقود، غرامة 15 ألف ريال.

- هذال محمد مبارك الدوسري (سعودي) هوية رقم (XXXXXX4618)، محطة وقود، غرامة 15 ألف ريال.

- كمال هولدار (بنجلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX2530)، خدمات تسويقية، غرامة مالية.

- محمد إبراهيم جاسم الجاسم (سعودي) هوية رقم (XXXXXX0803)، خدمات تسويقية، غرامة 100 ألف ريال.

- سلطان علي حمود (يمني) إقامة رقم (XXXXXX4729)، الجملة والتجزئة، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمد عبدالرحمن سالم (يمني) إقامة رقم (XXXXXX6100)، الجملة والتجزئة، غرامة 10 آلاف ريال.

- دحام هليل الشريدة (سوري) إقامة رقم (XXXXXX5445)، ممارسة التجارة، غرامة 10 آلاف ريال.

- حنيف طه فروزش (إيراني) إقامة رقم (XXXXXX4254)، تجارة الزعفران، غرامة ألفي ريال.

- اسراف علي شيك الأدوين (هندي) إقامة رقم (XXXXXX3823)، نشاط، غرامة 150 ألف ريال.

- عبدالعزيز محمد رويشد العنزي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX3023)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- علي حسين العجيل (سوري) إقامة رقم (XXXXXX1147)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- عبدالعزيز ناصر المطوع (سعودي) هوية رقم (XXXXXX1203)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- محمد عبدالمنعم علي (مصري) إقامة رقم (5280XXXXXX)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- عبدالروؤف محمد عمر البارودي (سوري) إقامة رقم (XXXXXX0793)، قطع الغيار، غرامة 70 ألف ريال.

- عبدالمنان عبدالرحمن محمد عمر (سعودي) هوية رقم (XXXXXX6973)، قطع الغيار، غرامة 70 ألف ريال.

- رضا محمود حسن أحمد (مصري) إقامة رقم (XXXXXX8065)، المقاولات، غرامة 30 ألف ريال.

- محمد حسنين محمد أحمد (مصري) إقامة رقم (XXXXXX4434)، المقاولات، غرامة 30 ألف ريال.

- منال محمود حسين جبريل (سعودية) هوية رقم (XXXXXX1918)، المقاولات، غرامة 30 ألف ريال.

- أحمد محمد مستو (سوري) إقامة رقم (XXXXXX8057)، المكتبات، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمد نبيل عزو الزنبركجي (سوري)، إقامة رقم (XXXXXX7630)، المكتبات، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمود عبدالفتاح عمر حسن (مصري) إقامة رقم (XXXXXX9339)، المكتبات، غرامة 10 آلاف ريال.

- مهند محمد إبراهيم المهولس (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9272)، المكتبات، غرامة 10 آلاف ريال.

- هيثم محمد علي منصور (سوري) إقامة رقم (XXXXXX4288)، المكتبات، غرامة 10 آلاف ريال.

- حمد صالح حسن اليامي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX8642)، تجارة، غرامة 10 آلاف ريال.

- علي حمد صالح محسن (يمني) إقامة رقم (XXXXXX7343)، ممارسة التجارة، غرامة مالية.

- محمد محمد إبراهيم علي (مصري) إقامة رقم (XXXXXX4103)، الأغذية، غرامة 30 ألف ريال.

- دين اسلام شمس الحق (بنجلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX0181)، الحاسوب، غرامة 15 ألف ريال.

- طاهر ذاير رشيد السحيمي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX5472)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- أحمد حامد إبراهيم الغامدي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX5538)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- إسماعيل أحمد محمد ذهب (مصري) إقامة رقم (XXXXXX0672)، المقاولات، غرامة 30 ألف ريال.

- محمد عبدالله عبدالرحمن القرني (سعودي) هوية رقم (XXXXXX0676)، الأجهزة الكهربائية، غرامة 100 ألف ريال.

- محمد خان عبدالسلام (بنجلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX9690)، الأجهزة الكهربائية، غرامة 100 ألف ريال.

- يحي سلمان يحي لغبي (سعودي) هوية رقم (XXXXXX7411)، الأغذية، غرامة 20 ألف ريال.

- أحمد سعد عبدالمجيد خليل (مصري) إقامة رقم (XXXXXX9959)، الأغذية، غرامة 20 ألف ريال.

- موسى محمد مفرح عسيري (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9207)، منتجات الحيوانات، غرامة 10 آلاف ريال.

- أشرف عبدالغني قطب (مصري) إقامة رقم (XXXXXX7691)، منتجات الحيوانات، غرامة 10 آلاف ريال.

- أمجد حسين محمد شريف (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX6582)، المقاولات، غرامة 40 ألف ريال.

- شريف سيد أحمد صالح (مصري) إقامة رقم (XXXXXX6569)، مواد البناء، غرامة 60 ألف ريال.