ترامب "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا (صورة)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور حديث عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، نفسه حاكماً مؤقتاً لفنزويلا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وجاءت بعد أيام من اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على يد قوة أميركية خاصة.

ونشر ترامب صورة له مأخوذة من موقع "ويكيبيديا" مرفقة بعبارة "رئيس فنزويلا بالوكالة"، في إشارة ساخرة إلى شرعية ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، التي تولت مهام السلطة مؤقتاً عقب اعتقاله في الثالث من يناير الجاري.

وتزامن هذا المنشور مع تصريحات أدلى بها ترامب، الأحد، أكد فيها أن إدارته تتعامل "بشكل جيد للغاية" مع القيادة الحالية في فنزويلا، معرباً عن انفتاحه على لقاء الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز. وقال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إن "الأمور تسير على ما يرام مع فنزويلا، ونحن نعمل بشكل ممتاز مع القيادة"، مضيفاً رداً على سؤال بشأن إمكانية عقد لقاء مع رودريغيز: "في مرحلة ما سأفعل ذلك".

من جانبها، شددت ديلسي رودريغيز، في منشور عبر منصة "إكس"، على أن الحكومة مطالبة بالحفاظ على السيادة السياسية للدولة والدفاع عن البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الإشراف على الوضع في فنزويلا، تمهيداً لعملية نقل السلطة، قد يمتد لعدة سنوات. وأضاف في تصريح لقناة "سي بي إس" الأميركية، رداً على سؤال حول المدة الزمنية المتوقعة لهذا الدور، أن الأمر قد يستمر "سنة أو سنتين، وربما أكثر"، في إشارة إلى انخراط أميركي طويل الأمد في الملف الفنزويلي.

