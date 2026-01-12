قد تسحب Coinbase دعمها لقانون CLARITY Act إذا فُرض حظر على مكافآت العملات المستقرة

أفاد تقرير لوكالة Bloomberg، نُشر الأحد نقلًا عن “شخص مطّلع على تفكير الشركة”، بأن منصة تداول العملات الرقمية الأميركية Coinbase تكثّف ضغوطها على المشرّعين الأميركيين لمقاومة مساعٍ تهدف إلى حظر بعض بنود التمويل اللامركزي ضمن مشروع قانون تنظيم العملات الرقمية المعروف باسم CLARITY Act.

وبحسب التقرير، قد “تعيد Coinbase النظر في دعمها” للتشريع إذا تضمّن قيودًا تمنع مُصدري العملات المستقرة من تقديم مكافآت عبر منصات التداول أو القنوات الشريكة.

ولم تتلقَّ Cointelegraph ردًا فوريًا من Coinbase عند طلب التعليق.

تخشى جماعات مصرفية من أن تؤدي مكافآت العملات المستقرة ومنتجات الدخل المرتبطة بها إلى سحب تريليونات الدولارات من النظام المصرفي التقليدي. وفي هذا السياق، شوهدت بحسب التقارير حملة إعلانية لمجموعة مناهِضة للتمويل اللامركزي على قناة Fox News، تحثّ الجمهور على الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ لتمرير تشريع هيكل السوق المشفّرة وحظر بنود DeFi التي تُعدّ مهدِّدة للقطاع المصرفي.

في المقابل، تحرّك مجتمع العملات الرقمية بقوة؛ إذ أعلنت منظمة Stand With Crypto أن مناصريها أرسلوا أكثر من 135 ألف رسالة بريد إلكتروني إلى أعضاء مجلس الشيوخ دفاعًا عن مكافآت العملات المستقرة.

من المقرر أن تناقش لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ القضية خلال جلسة مراجعة تشريعية هذا الخميس. وكان قانون GENIUS Act الذي أُقرّ في يوليو قد حظر على مُصدري العملات المستقرة تقديم فوائد أو عوائد مباشرة لحامليها، من دون أن يوسّع الحظر صراحةً ليشمل منصات التداول أو الأطراف الثالثة، ما فتح الباب أمام تقديم المكافآت عبر منصات شريكة.

وقد تقدّمت Coinbase بطلب للحصول على ميثاق مصرفي وطني (National Trust Charter) يتيح لها تقديم مكافآت ضمن هذه القواعد، بينما يسعى القطاع المصرفي إلى سدّ هذه “الثغرة” عبر CLARITY Act.

ملايين الدولارات على المحك لشركات الكريبتو والبنوك

أصبحت العملات المستقرة مصدرًا رئيسيًا لإيرادات Coinbase، إذ حققت قرابة 247 مليون دولار في الربع الرابع، إضافة إلى 154.8 مليون دولار من مكافآت البلوكشين. وقد يؤثر حظر مكافآت منتجات مثل عملة Circle المستقرة USDC التي تتيح عائدًا يقارب 3.5% سلبًا على Coinbase ومنصات تداول أخرى.

في المقابل، يقول مدافعون عن الصناعة المصرفية إن السماح بمكافآت العملات المستقرة قد يكون أشدّ ضررًا، إذ قدّرت United States Department of the Treasury في أبريل أن الانتشار الواسع للعملات المستقرة قد يسحب نحو 6.6 تريليون دولار من النظام المصرفي التقليدي.

تشريعات هيكل سوق الكريبتو قد تستغرق وقتًا

إلى جانب الجلَبَة حول بنود DeFi، تُثار مخاوف من أن تُبطئ انتخابات منتصف المدة الأميركية لعام 2026 زخم CLARITY Act؛ إذ أفادت مجموعة Washington Research التابعة لـ TD Cowen بأن تمرير القانون قد يتأجل إلى 2027 مع تنفيذ نهائي في 2029.

مع ذلك، يبدي رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ Tim Scott ثقة بإمكانية تمريره في وقت أقرب وتحقيق “نتائج ملموسة للشعب الأميركي”.