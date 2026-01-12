شاهد بالصور.. بالزي القومي.. رجل سوداني يتابع الكلاسيكو من المدرجات ويحتفل مع جماهير برشلونة وساخرون: (بكون ندمان على السنين الحضر فيها مباريات هلال مريخ)

تصدرت صور لرجل سوداني, تابع الكلاسيكو بين ريال مدريد, وبرشلونة, من المدرجات, “الترند” على مواقع التواصل السودانية, والعربية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العدسات كانت قد التقطت الرجل وهو يرتدي الزي القومي السوداني, “الجلابية والعمة”. واحتفل السوداني, مع جمهور برشلونة, من مدرجات إستاد الملك عبد الله, الدولي, بمدينة جدة, والذي احتضن نهائي السوبر الإسباني, بين الريال, والبارسا, والذي كسبه الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (بكون ندمان على السنين الحضر فيها مباريات هلال مريخ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

