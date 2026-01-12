تكنولوجيا: تأكيد مواصفات إصدار Porsche Design من هاتف Honor Magic8 مع الكشف عن موعد الإطلاق والتصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor رسميًا عن موعد إطلاق هاتف Magic8 RSR Porsche Design، إلى جانب الكشف عن تصميمه الخارجي بشكل كامل. واستعرضت الشركة أيضًا ألوان الهاتف من خلال فيديو تشويقي أبرز تفاصيله من جميع الزوايا.

وكشفت Honor أن الهاتف سيظهر رسميًا في الصين يوم 19 يناير، بالتزامن مع إطلاق هاتف Magic8 Pro Air. ويأتي الإصدار الجديد بمكانة رائدة ضمن السلسلة، مع اعتماد ثلاث كاميرات خلفية داخل وحدة أعيد تصميمها بالكامل، متخلية عن الشكل السداسي الذي ميّز هاتف Magic7 RSR Porsche Design.

وأوضحت الشركة أن الهاتف سيتوفر بلوني الرمادي والفضي عند طرحه في السوق الصينية، ليعكس هوية تصميم فاخرة تتماشى مع علامة Porsche Design.

وفي السياق ذاته، كشف المسرّب Digital Chat Station عن مجموعة من المواصفات الرئيسية لهاتف Magic8 RSR Porsche Design. ويُتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة LTPO قياس 6.71 بوصة بدقة 1.5K، مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وبطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط.

وأشار التسريب إلى أن الهاتف سيضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.7x. كما يُتوقع تزويد الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

ومن المنتظر أن يوفر الهاتف خيارات ذاكرة تصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، إلى جانب دعمه لمعيار مقاومة الماء والغبار IP69K، ومستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، ودعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وزر مخصص للتحكم بالكاميرا.

