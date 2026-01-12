زهاوي ينشق عن "المحافظين" لاجئا إلى "الإصلاح"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن حزب الإصلاح البريطاني انضمام نديم الزهاوي، وزير الخزانة المحافظ السابق في عهد بوريس جونسون، إلى حزب الإصلاح البريطاني.

وقدّم نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاحن النائب المحافظ السابق في مؤتمر صحفي بوسط لندن اليوم الإثنين.

وكان الزهاوي انتُخب رجل الأعمال السابق لأول مرة نائبًا عن دائرة ستراتفورد أبون آفون عام ٢٠١٠، وأصبح وزيرًا عام ٢٠١٨ في حكومة تيريزا ماي.

وبقي في الحكومة في عهد بوريس جونسون، حيث شغل منصبًا في وزارة الأعمال، قبل أن يُصبح مسؤولًا عن برنامج التطعيم ضد كوفيد-١٩ خلال الجائحة.

وفي عام ٢٠٢١، عُيّن وزيرًا للتعليم، ثم أصبح وزيرًا للخزانة بعد استقالة ريشي سوناك من حكومة جونسون في يوليو ٢٠٢٢.

وكان زهاوي وزيرًا للخزانة في حكومة بوريس جونسون. لكنه لم يستمر في منصبه سوى شهرين، حيث جرت انتخابات زعامة حزب المحافظين.

ثم شغل منصب وزير دوقية لانكستر خلال فترة رئاسة ليز تروس القصيرة للوزراء، قبل أن يصبح رئيسًا لحزب المحافظين عندما تولى سوناك المنصب بعد أسابيع.

لكن مسيرته الوزارية انتهت في يناير ٢٠٢٣ بعد تحقيق أخلاقي كشف عن مخالفته لقواعد السلوك الوزاري لعدم إفصاحه عن خضوع شؤونه الضريبية لتحقيق من قبل مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية.

واستقال من البرلمان في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو ٢٠٢٤.

بلادنا مريضة

وفي خطابه الذي أعلن فيه انضمامه إلى حزب الإصلاح البريطاني، قال وزير الخزانة السابق عن حزب المحافظين، نديم الزهاوي، إن هذه الخطوة «قد تُفاجئ» الكثيرين في وستمنستر، لكنها «لن تُصدم» «بالتأكيد» الملايين في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال: "نرى جميعًا أن تاريخ جزيرتنا الجميلة، العريقة، الطيبة، الساحرة، قد وصل إلى فصلٍ مظلمٍ وخطير.

وأضاف: قد تبدو الأمور على ما يرام في محيطنا القريب [في وستمنستر]، لكن في معظم أنحاء البلاد، لا يُفاجئ أحدٌ هذا المرض."

وأشار زهاوي إلى حالة هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، وما وصفه بالقيود المفروضة على حرية التعبير، وارتفاع الضرائب.

وقال: "حتى لو لم تُدركوا بعد أن بريطانيا بحاجة إلى إصلاح، فأنتم تعلمون في قرارة أنفسكم أن بلدنا الرائع مريض."

وتحدث الزهاوي عن قراره بالانشقاق، قائلاً: "كان بإمكاني بسهولة قضاء بقية حياتي في مجال الأعمال، وهو ما أستمتع به منذ مغادرتي البرلمان قبل 18 شهرًا."

وقال إنه تحوّل من "ربما السياسي الأكثر شعبية بفضل برنامج التطعيم" إلى صحفي يكتب "أشياء مؤلمة للغاية".

حلمي البريطاني

لكن اللاجئ العراقي السابق أضاف: "أنا أيضًا أعرف بعض الأمور." عن نشأته في بلدٍ يعاني من انقساماتٍ جوهرية، تمزقه الصراعات الطائفية، والركود الاقتصادي، وتدهور مستويات المعيشة. لذا قررتُ ألا أقف مكتوف الأيدي وأشاهد هذا يحدث للبلد الذي احتضنني وسمح لي بتحقيق حلمي البريطاني."

وانتقد الزهاوي بشدة "كابوس بريطانيا ذات الطبقتين في عهد كير ستارمر"، وقال إنه يرغب في تقديم "مساعدته" و"رؤيته" لنايجل فاراج.

وقال الزهاوي عن فترة حكمه في الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ عام ٢٠١٨: "أشعر بالأسف للتردد، بل والضعف أحيانًا، الذي حاولنا به معالجة مشاكل البلاد.

وأضاف: "أعتقد أن السبب الرئيسي هو الجمود البيروقراطي المفرط الذي يهيمن الآن على البلاد ويديرها، والذي سيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد، وبلا مبالاة تُذكر، قيّد الحريات الفردية لكل فرد منا".

وقال إنه وحزب المحافظين "يتحملون جزءًا من المسؤولية عن استمرار التخريب الدستوري على طريقة بلير، وعن فشلنا في استعادة زمام الأمور من براثن البيروقراطية غير المنتخبة".

كما أقرّ بفشله في التعامل مع الهجرة الجماعية، وتعزيز القوات المسلحة، وقال إن حزب المحافظين سنّ تشريعات ضعيفة.

وبعد انتقاده لطريقة إدارة حزب العمال للبلاد، قال الزهاوي إنه "مُلهم بالإصلاح"، وأن "أفضل أيام بريطانيا ما زالت في انتظارها" مع الحفلة.