رالي دكار: العطية يحتفظ بصدارة الترتيب رغم حلوله خامسا في المرحلة الثامنة

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : احتفظ السائق القطري ناصر العطية (داسيا) بصدارة الترتيب العام لرالي دكار المقام في المملكة العربية السعودية، رغم احتلاله المركز الخامس في المرحلة الثامنة الإثنين.

وأنهى العطية، الفائز باللقب خمس مرات، المرحلة التي امتدت لمسافة 721 كيلومترا، منها 483 كلم مرحلة خاصة، واقيمت حول وادي الدواسر، بوقت قدره 4:21.51 ساعات، متأخرا بفارق 1:16 دقيقة عن صاحب أسرع توقيت السائق الجنوب إفريقي سعود فاريوا (تويوتا غازو) الذي تقدم بدوره على زميله مواطنه هنك لاتيغان، والسويدي ماتياس إكستروم (فورد).

قال العطية الذي ما زال يتقدم في الترتيب العام بفارق 4 دقائق و6:08 دقائق تباعا عن إكستروم ولاتيغان للموقع الرسمي لدكار "كانت مرحلة صعبة جدا، وارتكبنا خطأ بسيطا قبل النهاية واهدرنا قرابة 3 دقائق".

وأضاف "لكني سعيد جدا من الأداء ولم نخسر الكثير من الوقت واعتقد أننا قمنا بعمل جيد".

وتابع ابن الـ 55 عاما "أردنا أن نفوز اليوم بالمرحلة، ففي حال خسرنا غدا بامكاننا أن ندفع أكثر في اليوم التالي. الرالي ليس سهلا ولكننا سعداء فالمرحلة صعبة مع الكثير من الغبار والرؤية غير واضحة في بعض الأحيان. نقود جميعا وفق نمط معين ولا يمكننا خلق الفارق الكبير".

وتفوق فاريوا، ابن الـ 20 عاما الذي كان دوّن اسمه العام الماضي كأصغر سائق يفوز باحدى مراحل دكار في فئة السيارات، على لاتيغان بفارق 3 ثوان.

قال فاريوا الذي أنهى المرحلة بوقت قدره 4:20.35 ساعات لقناة ليكيب بأنه وجدها "صعبة للغاية" نظرا لوجود "كثبان رملية ضخمة في البداية وصعوبة الملاحة"، مشيدا بـ "الأداء الرائع" لملاحه الفرنسي فرانسوا كازالي.

وأنهى المخضرم الإسباني كارلوس ساينس (فورد) والفرنسي سيباستيان لوب (داسيا)، بطل العالم للراليات 9 مرات والساعي لفوزه الأول في اصعب راليات الرايد الصحراوية، المرحلة في المركزين السادس والثامن تواليا، والمركزين الخامس والسادس في الترتيب العام.

في فئة الدراجات، انتزع الارجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) صدارة الترتيب العام من زميله لأسترالي دانيال ساندرز بفارق 10 ثوان بعدما سجل أسرع توقيت للمرة الثانية تواليا (4:26.39 س.)، ليتقدم عليه مع نهاية المرحلة بفارق 4:50 دقائق.

ووصل خلفهما الاميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 5:02 دقائق، ليتراجع للمركز الثالث في الترتيب العام بعدما كان انطلق ثانيا.

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام لفئة السيارات:

1 القطري ناصر صالح العطية (داسيا) 32:32.06 ساعة

2 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 4:00 دقائق

3 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 6:08 د

4 الإسباني ناني روما (فورد) بفارق 9:37 د

5 الإسباني كارلوس ساينس (فورد) بفارق 10:39 د

ترتيب الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1 الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) 33:18.50 ساعة

2 الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) بفارق 10 ثوان

3 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 4:47 دقائق

4 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 20:13 د