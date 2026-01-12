شكرا لقرائتكم خبر الهيئة العربية للاستثمار الزراعي تُعزز الأمن الغذائي العربي باستثمارات 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتزامن مع احتفالاتها بالذكرى الخمسين لتأسيسها (1976–2026)، أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اختتام برنامجها الاستثماري لعام 2025 بنجاح، وفق الخطة المعتمدة من مجلس المساهمين، مؤكدةً ريادتها كأحد أهم أعمدة منظومة الأمن الغذائي العربي، عبر مسيرة امتدت لنصف قرن من العمل التنموي في 21 دولة عربية.

وفي إطار استراتيجيتها لدعم الشركات القيادية وتعزيز التكامل الإقليمي، أنجزت الهيئة استثمارًا استراتيجيًا بقيمة 11.2 مليون دولار أمريكي في إحدى كبريات شركات الألبان والأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمًا لخططها التوسعية في الأسواق الإقليمية.

كما وافقت الهيئة، من حيث المبدأ، على حزمة مشاريع كبرى في كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، إلى جانب قرب دخول دولة الكويت ضمن خارطة مشاريعها المستقبلية، مع استمرار تقييم عدد من الفرص الواعدة تمهيدًا للتوسع خلال عام 2026.

وفي جانب التمكين التنموي، أطلقت الهيئة برنامجًا تمويليًا بقيمة 10 ملايين دولار لدعم صغار المزارعين والصيادين والشركات الزراعية الناشئة، حيث تم بالفعل ضخ 3 ملايين دولار في المملكة الأردنية الهاشمية. ويستند هذا التوجه إلى التجربة الناجحة لمحفظة تمويل صغار المزارعين في جمهورية السودان، التي أثبتت قدرة نموذج الشراكات على تحقيق الأثر الاقتصادي والسيادة الغذائية حتى في أصعب الظروف.

وعلى صعيد الابتكار المالي، وجّه مجلس الإدارة بتأسيس صندوق استثماري برأس مال مبدئي قدره 10 ملايين دولار، إلى جانب العمل على تطوير أول مؤشر عربي للأمن الغذائي، ليكون مرجعًا متخصصًا لقياس أداء القطاع وجذب الاستثمارات المؤسسية والخاصة.

وأكد الدكتور عبيد بن سيف الزعابي، رئيس الهيئة، أن اليوبيل الذهبي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو المستقبل، برؤية ترتكز على الشراكات الفاعلة والابتكار المالي المستدام، التزامًا برسالة الهيئة التاريخية في تعزيز الأمن الغذائي العربي.