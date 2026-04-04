تكنولوجيا: فيفو تلمّح لهاتف T5 Pro وتؤكد بطاريته الضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت فيفو رسميًا عن هاتف T5 Pro بعد سلسلة من التسريبات التي بدأت منذ فبراير، مؤكدة أن الجهاز قادم قريبًا إلى الأسواق.

وقد وصفت الشركة الهاتف بأنه “قوة خارقة”، في إشارة إلى أبرز مميزاته، وعلى رأسها البطارية الضخمة التي تصل سعتها إلى 9020 مللي أمبير، والتي تُعد من أكبر البطاريات في هذه الفئة.

كما يتميز الهاتف بتصميم نحيف نسبيًا بسُمك 8.25 ملم، رغم حجم البطارية الكبير، إلى جانب دعمه لملحق إضافي مخصص للكاميرا المقربة، وهي ميزة غير معتادة في هذه الفئة السعرية.

ووفقًا للتسريبات السابقة، من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، مع معالج Snapdragon 7s Gen 4، على أن يتم الإعلان الرسمي عنه في منتصف أبريل.

