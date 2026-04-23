تكنولوجيا: هونر تطلق حاسوبها اللوحي الجديد MagicPad 3 Pro بشاشة مبهرة ومواصفات رائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هونر رسمياً حاسوبها اللوحي الجديد MagicPad 3 Pro في السوق الصيني بإصدار مدمج يبلغ مقاسه 12,3 بوصة ليقدم خياراً مميزاً للمستخدمين الباحثين عن الأداء وسهولة الحمل ورغم أن هذا الإصدار يأتي بحجم أصغر وبطارية أقل سعة مقارنة بالنسخة السابقة ذات المقاس الأكبر إلا أنه يعوض ذلك بتقديم ترقية هائلة في تجربة العرض حيث يتميز بشاشة مذهلة من نوع OLED تدعم معدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 165 هرتزاً مع ذروة سطوع استثنائية تصل إلى 3000 شمعة وحواف نحيفة جداً تبلغ سماكتها 3,9 مليمتر فقط لتتفوق بشكل ملحوظ على شاشة الإصدار الأكبر التي كانت تعتمد على لوحات تقليدية بسطوع أقل

وعلى صعيد الأداء والمواصفات الداخلية يعتمد هذا الحاسوب اللوحي النحيف على معالج Snapdragon 8 Gen 5 الرائد لضمان سرعة وكفاءة عالية في تشغيل التطبيقات والألعاب ويستمد طاقته من بطارية قوية تبلغ سعتها 10100 مللي أمبير ورغم انخفاض سعة البطارية لصالح التصميم إلا أن الجهاز يتميز بنحافة مبهرة تبلغ 4,8 مليمتر ووزن خفيف لا يتجاوز 450 جراماً لسهولة الحمل والتنقل ولتعزيز الإنتاجية وتجربة الاستخدام يوفر الجهاز وضعاً مخصصاً للحواسيب الشخصية مع دعم لتوصيل شاشات خارجية ولوحة مفاتيح عملية إلى جانب ميزات متقدمة للألعاب وتقنيات حماية العين المتطورة لتوفير راحة بصرية فائقة أثناء الاستخدام المطول

وفيما يتعلق بالأسعار والخيارات المتاحة طرحت هونر هذا الإصدار المتميز في الأسواق الصينية بسعر يبدأ من 3999 يواناً صينياً وهو ما يعادل حوالي 586 دولاراً أمريكياً للنسخة التي تضم ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت بينما يصل سعر الإصدار الأعلى الذي يتمتع بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 16 جيجابايت ومساحة تخزين ضخمة تبلغ 512 جيجابايت إلى حوالي 835 دولاراً أمريكياً أما بالنسبة للأسواق العالمية فقد وفرت هونر بالفعل إصداراً شبيهاً يحمل اسم MagicPad 4 بمواصفات متطابقة تقريباً مع اختلاف طفيف في ذروة السطوع ليكون متاحاً لجمهورها العريض حول العالم