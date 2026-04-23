تكنولوجيا: سامسونج تعيد صياغة مفهوم الحياة المتصلة بإطلاق متجرها المتكامل والرائد في “جدة بارك”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - المساحة الجديدة والواسعة تربط بين الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وابتكارات الهواتف المحمولة، مما يُمكّن المتسوقين من تجربة المنظومة الرقمية المتكاملة تحت سقف واحد.

جدة، المملكة العربية السعودية – 23 ابريل 2026 – تعزيزاً لالتزامها بتقديم أسلوب حياة رقمي متكامل، أعلنت شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات اليوم عن الافتتاح الكبير لـ متجر سامسونج المتكامل الرائد في “جدة بارك”.

وتعد هذه الوجهة المتميزة علامة فارقة وجريئة في مسيرة العلامة التجارية؛ حيث يساهم هذه الافتتاح الاستراتيجي في ترسيخ حضور سامسونج القوي عبر المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

وبخلاف متاجر الهواتف المحمولة المتخصصة، تم تصميم نموذج المتجر المتكامل بشكل شامل للتركيز على التجربة الرقمية الكاملة لسامسونج، حيث يجمع بسلاسة بين أحدث الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وأحدث ابتكارات الهواتف المحمولة. ويقرب هذا الإعداد العلامة التجارية الواسعة من المستهلكين في المملكة، مما يتيح لسكان المدينة الساحلية فرصة التعرف عن كثب على كيفية عمل أجهزة التلفاز الذكية، والأجهزة المنزلية، وهواتف جالاكسي بتناغم تام.

ويلبي متجر “جدة بارك” تطلعات المتسوق العصري نحو بيئة تجزئة تفاعلية تتيح للزوار التفاعل مباشرة مع المنتجات واستكشاف منظومة سامسونج بشكل أعمق. ومن خلال توفير نماذج محاكاة للمنازل الذكية تحاكي الواقع، يقدم المتجر تجربة عملية غامرة مع أجهزة سامسونج. ويمنح هذا النهج الاستباقي ميزة واضحة للمستهلكين عبر إتاحة الفرصة لهم لاستكشاف أجهزة سامسونج وتجربتها بشكل مباشر قبل الشراء. علاوة على ذلك، يلعب هذا المعرض الشامل دوراً محورياً في جعل ابتكارات سامسونج أكثر سهولة في الوصول إليها عبر المدن السعودية الكبرى، مما يضمن توافر التكنولوجيا العالمية لإثراء الحياة اليومية.

وبهذه المناسبة، قال روي تشانغ، رئيس شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات“: يتطلع مستهلكونا في جدة بشكل متزايد نحو اتصال ذكي وسلس يغير مساحات معيشتهم وعاداتهم اليومية بشكل حقيقي. إن افتتاح متجرنا المتكامل في ‘جدة بارك’ يمثل لحظة محورية في تطورنا بقطاع التجزئة، حيث يستعرض تميز سامسونج العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج أجهزتنا الإلكترونية الاستهلاكية المتميزة وأجهزتنا المحمولة في منظومة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإننا نوفر بيئة يمكن للعملاء من خلالها تجربة كيف يجعل الذكاء الاصطناعي الحياة المتصلة أكثر سهولة، وتخصيصاً، وتأثيراً”.

واحتفاءً بهذا الإطلاق الهام، سيحتضن متجر “جدة بارك” مساحات حيوية تتيح للزوار الاستمتاع بفعاليات تفاعلية وتجارب حية تستعرض القوة العملية للاتصال الذكي.

هذا وتدعو شركة سامسونج للإلكترونيات السعودية المستهلكين وعشاق العلامة التجارية لزيارة والاحتفال بافتتاح متجر سامسونج المتكامل الجديد في “جدة بارك”، حيث يمكنهم اكتشاف أحدث وأكثر مجموعات سامسونج تقدماً من الأجهزة المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية.

