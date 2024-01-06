غارات إسرائيلية استهدفت سهل القليلة ومنزلًا في بلدة كوثرية السياد

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استدفت منزلًا في بلدة كوثرية السياد في جنوب لبنان. هذا، وشن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت سهل القليلة جنوب مدينة صور.

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