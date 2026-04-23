تكنولوجيا: يوجرين تطلق إصداراً جديداً باللون الأبيض من بنك الطاقة النحيف والمغناطيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أدرجت يوجرين إصداراً جديداً باللون الأبيض الناصع من بنك الطاقة النحيف والمغناطيسي MagFlow Air Qi2 المدمج بكابل وينضم هذا الخيار الجديد إلى الإصدارين السابقين باللونين الرمادي الداكن والأزرق الفاتح اللذين تم إطلاقهما في وقت سابق من هذا العام لتوفير تنوع أكبر يرضي أذواق المستخدمين. ويتوفر هذا الإصدار الجديد بسعر تجزئة يبلغ حوالي 76 دولاراً أمريكياً ليكون أقل تكلفة من السعر الأصلي للإصدارات السابقة البالغ 80 دولاراً، ورغم إدراج المنتج حالياً تحت بند نفاد المخزون المؤقت وعدم وضوح موعد الشحن الدقيق أو خطط طرحه في الأسواق الأوروبية، إلا أن الإصدارات الملونة الأخرى تشهد حالياً تخفيضات مغرية تصل بسعرها إلى 60 دولاراً فقط.

وبعيداً عن التحديث اللوني الجديد يحتفظ هذا الإصدار بكافة المواصفات التقنية القوية التي يتمتع بها الطراز الأصلي حيث يوفر مرونة فائقة تتيح شحن ثلاثة أجهزة ذكية في نفس الوقت بكل كفاءة. ويضم بنك الطاقة على إحدى واجهاته المسطحة لوحة شحن لاسلكية مغناطيسية معتمدة وفقاً لمعيار Qi2 الحديث لتقديم طاقة تصل إلى 15 واطاً للأجهزة المتوافقة مما يسمح بشحن بعض الهواتف الرائدة بسرعة مذهلة. ولتعزيز خيارات الاتصال يحتوي الجهاز على كابل مدمج ومتين مصمم لتحمل أكثر من عشرة آلاف انحناء إلى جانب منفذ إضافي لتوصيل الأجهزة وكلاهما يدعمان توفير طاقة شحن سريعة ومستقرة تصل إلى 30 واطاً لتلبية احتياجات الأجهزة التي تتطلب طاقة أعلى.

وعلى صعيد القدرة الاستيعابية والتصميم العملي يأتي بنك الطاقة الجديد مزوداً ببطارية قوية تبلغ سعتها 10000 مللي أمبير وهي سعة ممتازة تكفي لشحن الهواتف الرائدة ذات البطاريات الضخمة لأكثر من مرة واحدة كاملة لضمان استمرار عمل أجهزتك طوال اليوم. ولتوفير أقصى درجات الأمان أثناء الاستخدام المتكرر تم تزويد هذا الموديل بخاصية ذكية لمراقبة درجات الحرارة باستمرار مع تغليفه بهيكل خارجي غير لامع ومقاوم لآثار بصمات الأصابع للحفاظ على مظهره الأنيق. وتتوج هذه المواصفات بتصميم بالغ النحافة والخفة حيث لا تتجاوز سماكة الجهاز 13.9 مليمتر بينما يبلغ وزنه حوالي 213 جراماً فقط ليصبح رفيقاً عملياً ومثالياً يسهل حمله أثناء التنقل.