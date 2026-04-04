عبور سفينة حاويات مملوكة لشركة فرنسية مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - عبرت سفينة حاويات تابعة لمجموعة "سي أم ايه سي جي أم" (CMA CGM) الفرنسية مضيق هرمز، الخميس، لمغادرة الخليج، معلنة عبر إشارة التتبع أنها "مملوكة فرنسيا"، بحسب ما أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتعقّب حركة الملاحة البحرية، الجمعة.

وأبحرت سفينة "كريبي" (Kribi) التي ترفع علم مالطا عبر المضيق من الغرب إلى الشرق بعد ظهر الخميس، وهي تواصل رحلتها قبالة سواحل سلطنة عمان الجمعة، من دون تحديد وجهتها.

وهذا العبور هو الأول المعلن لسفينة تعود ملكيتها إلى مجموعة أوروبية كبيرة للشحن البحري، منذ إغلاق المضيق عمليا عقب اندلاع الحرب على إيران.

وعبرت السفينة الفرنسية شمال جزيرة لاراك على مقربة من السواحل الإيرانية، في مسار بحري يرجح أنه تمّ الاتفاق عليه مع الحرس الثوري الإيراني.

