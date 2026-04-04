صندوق النقد يحذّر: تسريع المعاملات عبر الترميز قد يهدد استقرار الأسواق

حذّر صندوق النقد الدولي من أن التوسع السريع في تبني الأصول المُرمّزة (Tokenization) قد يحمل مخاطر خفية تهدد استقرار النظام المالي، رغم ما توفره هذه التقنية من سرعة وكفاءة في تنفيذ المعاملات.

في تقرير حديث، أوضح المستشار المالي للصندوق، “توبياس أدريان”، أن ما يُنظر إليه اليوم كتحسينات تقنية قد يمثل في الواقع تحول جذري في بنية النظام المالي.

فالتقنيات الجديدة، التي تعتمد على البلوكشين والعقود الذكية، تلغي ما يُعرف بالفواصل الزمنية في المعاملات التقليدية، حيث يتم تنفيذ وتسوية العمليات بشكل شبه فوري.

ورغم أن هذه الفواصل كانت تُعتبر مصدر بطء وتكلفة، إلا أنها كانت تؤدي دور مهم كآلية أمان، إذ تمنح المؤسسات المالية وقت لإدارة السيولة وتقليل المخاطر، كما تتيح للجهات التنظيمية التدخل عند الحاجة قبل إتمام المعاملات بشكل نهائي.

وأشار التقرير إلى ثلاثة مخاطر رئيسية قد تنشأ مع غياب ما يعرف بالوسائد الوقائية.

أولها الضغط على السيولة، حيث قد تُجبر المؤسسات على توفير أموال جاهزة بشكل دائم لتلبية متطلبات التسوية الفورية.

وثانيها يتعلق بالحَوْكمة، إذ إن الاعتماد على العقود الذكية يقلل من التدخل البشري، ما قد يفاقم الأزمات في حال حدوث أخطاء تقنية أو انهيارات مفاجئة.

أما الخطر الثالث فيكمن في صعوبة الرقابة عبر الحدود، نظرا لقدرة الأصول الرقمية على التنقل بسهولة بين الدول، ما يحد من فعالية الجهات التنظيمية.

في المقابل، أقر الصندوق بالمزايا التي توفرها هذه التقنية، مثل خفض التكاليف وزيادة الشفافية وتسريع العمليات.

لكنه شدد على أن نجاحها يتطلب بناء ثقة عامة، عبر الاعتماد على أدوات آمنة للتسوية مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه قطاع الأصول المُرمّزة نمو متسارع، حيث تُقدّر قيمته حاليا بنحو 27.5 مليار دولار، مع توقعات بأن يصل إلى تريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة.

