تحذير من هبوط البيتكوين قد يصل إلى 80% في أسوأ الاحتمالات: التفاصيل

حذّر محللون من أن سعر البيتكوين قد يواجه سيناريوهات هبوط حادة، قد تصل في أسوأ التقديرات إلى 80%، بعد موجة بيع جديدة أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بشأن استمرار التصعيد في الصراع مع إيران.

حيث تراجع سعر البيتكوين من نحو 69 ألف دولار إلى أقل من 67 ألف، بعدما أعاد السوق تقييم احتمالات استمرار الحرب لفترة أطول.

لكن تقرير صادر عن “XWIN Research Japan” أشار إلى أن هذا الهبوط لم يكن ناتج فقط عن الأخبار السياسية، بل كشف أيضا عن نقاط ضعف هيكلية في سوق المشتقات المرتبطة بالبيتكوين.

ويرى التقرير أن تصريحات “ترامب” غيّرت توقعات المستثمرين، بعدما كانوا ينتظرون إشارات إلى تهدئة الأزمة، إلا أن حديثه عن احتمال تفاقم الوضع خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر.

وتزامن ذلك مع تراجع الأسهم الأمريكية والآسيوية، وارتفاع أسعار النفط والدولار، وهي عوامل عادة ما تضغط على سوق العملات الرقمية.

كما لفت التقرير إلى ارتفاع مؤشرات التوتر في الأسواق المالية التقليدية، مثل مؤشر الخوف “VIX” واتساع الضغوط في سوق السندات الأمريكية، ما يعكس تراجع السيولة وارتفاع القلق العام.

ووفقا للمحللين، فإن هذا الوضع ينعكس سلبا على البيتكوين تماما كما يحدث مع الأسهم.

ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها التقرير، الارتفاع الكبير في العقود المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة في بورصة CME، مع تركز واضح في العقود قصيرة الأجل.

وهذا يعني أن حركة السعر أصبحت أكثر ارتباطا بالمراكز ذات الرافعة المالية، بدلا من الطلب الحقيقي في السوق الفوري.

وفي أوقات الضغط، قد تؤدي تصفية هذه المراكز إلى موجات بيع متسارعة تزيد من حدة الهبوط.

وأشار التقرير أيضا إلى أن عملة البيتكوين كانت تعاني بالفعل قبل هذه التصريحات، إذ أنهت الربع الأول من عام 2026 على انخفاض بلغ 22.2%، في أسوأ أداء فصلي أول منذ السوق الهابطة في 2018.

وضع التقرير ثلاثة سيناريوهات سلبية محتملة:

في السيناريو الأقل حدة، قد يتراجع السعر من مستوى 70 ألف دولار إلى 50 ألف، أي بخسارة تتراوح بين 25% و30%.

أما إذا استمرت التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين المتداولة وضعف الطلب، فقد ينخفض السعر إلى ما بين 20 ألف و30 ألف دولار، بخسائر تصل إلى 70%.

في السيناريو الأشد، إذا تفاقم الصراع بشكل كبير أو تم إغلاق مضيق هرمز، فقد يهبط سعر البيتكوين إلى 10 آلاف دولار، أي بانخفاض يقارب 80%.

وطبعا جميعها تخمينات وتحليلات قد تصيب وقد تخطئ وجميعها ليس وصية استثمارية.

