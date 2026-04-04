تكنولوجيا: Oppo A6c يتجه للسوق العالمي بمواصفات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Oppo لإطلاق نسخة دولية من هاتف A6c بعد أن أُطلق سابقًا في الصين، لتستكمل سلسلة A6 الغريبة بمواصفات جديدة تمامًا.

كانت النسخة الصينية في الأساس إعادة تسمية لهاتف A6x 4G مع تصميم خلفي جديد، أما النسخة الدولية فستجلب تصميمًا خلفيًا محدثًا ومواصفات مختلفة بالكامل.

تأتي النسخة الدولية بشاشة IPS LCD بحجم 6.75 بوصة ودقة 120 هرتز، مع قطع صغير للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل. كما ستتضمن بطارية أكبر بسعة 7,000 مللي أمبير مع شحن 15 واط، ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc T7250 (T615) الأساسي.

ومن الخلف، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة ثانوية غير محددة بعد. على صعيد البرمجيات، سيعمل الهاتف بنظام Android 16، وسيكون متاحًا بثلاثة ألوان هي الأبيض والبني والبنفسجي.

