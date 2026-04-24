انت الان تتابع خبر بغداد.. اعتقال متهم يقوم بسرقة صناديق "التبرعات" من المحال التجارية والصيدليات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار، تمكن قسم مكافحة إجرام الحرية التابع لمديرية مكافحة إجرام الكرخ من إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة صناديق التبرعات من داخل عدد من الصيدليات والمحال التجارية ضمن قاطع المسؤولية".

Paste

Cancel

وذكرت انه "جاءت العملية بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين بشأن تكرار حوادث السرقة، حيث باشرت المفارز المختصة بإجراءاتها التحقيقية وجمع المعلومات، وبعد جهد استخباري مكثف تم تحديد هوية المتهم ونصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه".

ولفتت الى ان "المتهم خلال التحقيق، اعترف صراحةً بقيامه بعدة عمليات سرقة في مناطق مختلفة،

