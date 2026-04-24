انت الان تتابع خبر السوداني يحضر مجلس عزاء السيد حسين محمد هادي الصدر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر، اليوم الجمعة، مجلس عزاء العلامة الراحل سماحة السيد حسين محمد هادي الصدر (رحمه الله)، الذي أقامه رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في بغداد".



واضاف البيان، ان " السوداني قدم لذوي ومحبي الفقيد التعازي"، مستذكراً "مواقفه الوطنية والجهادية والعلمية والاجتماعية التي تجسدت خلال مسيرة عمره داخل وخارج العراق".