دعوى تحاصر تايلور سويفت: اتهام بانتهاك علامة فنية مسجلة

دبي - فريق التحرير: تواجه الفنانة تايلور سويفت تحدياً قانونياً جديداً، بعد أن رفعت فنانة استعراضية من مدينة لاس فيغاس دعوى قضائية ضدها، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المرتبطة بعنوان ألبومها الأخير “The Life of a Showgirl”.

وبحسب الوثائق القانونية التي كشفت عنها قناة E! News، تقدمت الفنانة مارين ويد بالدعوى في الثلاثين من مارس الماضي ضد سويفت وجهات تجارية مرتبطة بها، مدعيةً أن عنوان الألبوم يتشابه إلى حد “يثير الارتباك” مع علامتها التجارية المسجلة “Confessions of a Showgirl”.

وتوضح “ويد” في دعواها أنها بدأت استخدام اسم “Confessions of a Showgirl” منذ عام ٢٠١٤ كعنوان لعمود صحفي، قبل أن يتوسع المشروع ليصبح “بودكاست” وعرضاً مسرحياً حياً. كما أشارت الوثائق إلى أن المدعية سجّلت هذا الاسم رسمياً لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي (USPTO) عام ٢٠١٥

وجاء في نص الدعوى: “اكتسبت العلامة وضعاً قانونياً غير قابل للطعن بعد سنوات من الاستخدام المستمر، وهو اعتراف بالسمعة الطيبة التي بنتها المدعية بجهدها الشخصي”.

وتزعم الدعوى أنه مع صدور ألبوم سويفت في أكتوبر ٢٠٢٥، بدأ استخدام مسمى “The Life of a Showgirl” على نطاق واسع في السلع الاستهلاكية والملصقات وحملات الترويج، ما أدى إلى تداخل مباشر مع الجمهور المستهدف الذي عملت ويد على بنائه لسنوات.

واللافت في مرافعة ويد القانونية إشارتها إلى أن مكتب براءات الاختراع الأميركي كان قد رفض سابقاً طلباً تقدّم به فريق سويفت لتسجيل عنوان الألبوم كعلامة تجارية، مبرراً الرفض بوجود “تشابه جوهري” مع علامة ويد المسجلة. واعتبرت الجهة المدعية أن هذا الرفض يعد دليلاً على أن فريق سويفت كان على دراية مسبقة بالتعارض القانوني، ومع ذلك استمر في استخدام العنوان.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من المتحدثين باسم تايلور سويفت للرد على هذه الادعاءات أو توضيح الخطوات القانونية المقبلة.