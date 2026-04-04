حيتان البيتكوين تشتري بقوة…لكن الاتجاه الهابط لم ينته بعد

رغم استقرار سعر البيتكوين نسبيا خلال الأيام الماضية، إلا أن كبار المستثمرين، المعروفين بالحيتان، استغلوا هذه المرحلة لزيادة حيازاتهم من البيتكوين بشكل ملحوظ، وهو ما ظهر من خلال نشاطهم القوي في الشراء خاصة عبر منصة بينانس.

تشير بيانات الشبكة إلى أن هذه الفئة قامت بشراء نحو 10,000 بيتكوين خلال 72 ساعة فقط، بقيمة تقارب 670 مليون دولار، وهو ما يساهم في تقليل الضغط البيعي على المدى القصير، وقد يدفع بعض المستثمرين الأفراد إلى تقليد هذا السلوك، مما يعزز الزخم الشرائي مؤقتا.

مع ذلك، لا يرى بعض المحللين أن هذه التحركات كافية لتغيير الاتجاه العام.

إذ يشير المحلل “Crypto Tony” إلى أن سعر البيتكوين سيظل في مسار هابط طالما بقي دون مستوى المقاومة الرئيسي عند 69,000 دولار، حيث يستمر في تسجيل قمم وقيعان أدنى.

وعلى المدى العام، حذّر محللون من أن السوق قد يكون دخل مرحلة جديدة من التراجع.

THE LAST BITCOIN SUMMER OF THE CYCLE IS BEHIND US.



Green zone: done. Red zone: active.



2017: same sequence. Then -83%.

2021: same sequence. Then -77%.

2026: same sequence. Now.



$60K holds or it doesn't.



The season changed.

Somehow ppl can say:



"The 4-Year Cycle is dead." pic.twitter.com/hodI4cwc7C — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) April 4, 2026

فبحسب أنماط تاريخية، يمر سعر البيتكوين بدورات صعود قوية يعقبها فترات هبوط ممتدة.

وبعد تسجيله قمة قياسية في أكتوبر، تراجع بالفعل بأكثر من 50%، وقد تكون هذه مجرد بداية لموجة تصحيح أعمق إذا تكررت السيناريوهات السابقة.

بناء على ذلك، ورغم نشاط الحيتان، يبقى الاتجاه العام غير محسوم، مع ترجيح باستمرار التقلبات واحتمال امتداد الضغوط الهبوطية خلال الفترة المقبلة.

