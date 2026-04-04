مفاوضات الولايات المتحدة وإيران تصل إلى طريق مسدود

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن وسطاء، مساء الخميس، بأن جولة المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تقودها باكستان، وصلت إلى طريق مسدود في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين.

وبحسب المصادر، أبلغت إيران الوسطاء أن المطالب الأمريكية المطروحة غير مقبولة، مؤكدة رفضها عقد لقاءات مباشرة مع نواب أمريكيين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ما يهدد جهود الوساطة الإقليمية بالانهيار.

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن كلًا من تركيا ومصر تدرسان خيارات بديلة لاستضافة جولات مقبلة من المحادثات، في محاولة لإنقاذ المسار التفاوضي.

ورجّحت المصادر أن تُعقد الجولة المقبلة في إحدى العاصمتين، الدوحة أو إسطنبول، وسط مساعٍ متواصلة لإعادة إحياء الحوار بين واشنطن وطهران.

