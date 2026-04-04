استشهاد مواطن سوري برصاص الاحتلال في ريف القنيطرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الجمعة، استشهاد مواطن، وإصابة آخر، عقب فتح مدفعية الاحتلال نيرانها على مواطنين سوريين في ريف القنيطرة جنوب سوريا.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الطرق المؤدية إلى النقاط العسكرية الجديدة التي أنشأتها بين عدد من القرى في ريف القنيطرة الجنوبي بسواتر ترابية.

وأدت هذه الإجراءات إلى تقييد حركة السكان والمزارعين، وعاقت أعمالهم في المنطقة.

وكانت 7 آليات لقوات الاحتلال إسرائيلي قد توغلت في وقت سابق الجمعة في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزا مؤقتا غربها على الطريق المؤدي إلى وادي طعيم، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.

