عودة صنبور البيتكوين: مؤسس تويتر يعيد فكرة توزيع البيتكوين مجانا

أعاد “جاك دورسي” التذكير بواحدة من أشهر أفكار بدايات البيتكوين، بعدما لمح إلى عودة ما يُعرف بـ“Bitcoin Faucet”، وهي أداة تاريخية كانت تمنح العملات الرقمية مجانا للمستخدمين الأوائل.

حتى الآن، لم يتم الكشف عن تفاصيل واضحة حول المبادرة الجديدة التي تعمل عليها شركة “Block”، لكن هذه الخطوة تُعد إشارة قوية إلى العودة لروح البدايات التي ساهمت في انتشار البيتكوين.

تعود فكرة “الصنبور” إلى عام 2010، عندما كانت عملة البيتكوين لا تزال مشروع تقني محدود الانتشار.

حينها أطلق المطور الشهير “Gavin Andresen” موقع إلكتروني بسيط يتيح لأي شخص الحصول على 5 عملات بيتكوين مجانا مقابل حل اختبار “CAPTCHA”، بهدف تشجيع المستخدمين على تجربة النظام.

في ذلك الوقت، لم تكن هذه العملات ذات قيمة تُذكر، لكن اليوم تُقدّر قيمة 5 بيتكوين بمئات الآلاف من الدولارات.

وقد موّل “Andresen” المشروع من رصيده الخاص، حيث وزّع أكثر من 1100 بيتكوين، واستمر الموقع لفترة قبل أن يتوقف مع ارتفاع الأسعار وزيادة الاهتمام بالسوق.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يقدم الإصدار الجديد نفس الكميات المجانية، إلا أن إعادة الفكرة تحمل دلالة رمزية كبيرة، تعكس محاولة للتذكير بأسلوب التبني المبكر وتعزيز وصول المستخدمين الجدد إلى عالم العملات الرقمية.

