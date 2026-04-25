البرازيل تحجب منصات التنبؤ وتعتبرها مراهنات غير قانونية

قررت البرازيل حجب منصات أسواق التنبؤ مثل “Kalshi” و”Polymarket”، في خطوة تصعيدية ضمن حملة تنظيمية تستهدف هذا النوع من الخدمات، الذي تعتبره السلطات أقرب إلى المراهنات غير القانونية.

وجاء القرار بعد أن أغلقت هيئة الاتصالات نحو 27 منصة، عقب تقييم حكومي خلص إلى أن هذه الخدمات تنتهك القوانين المنظمة للمراهنات.

وبالفعل، توقفت مواقع بعض أبرز هذه المنصات عن العمل داخل البلاد.

وترى السلطات أن هذه المنصات تعتمد على عقود تعتمد على التوقعات (نعم أو لا) بشأن أحداث مستقبلية، وهو ما يجعلها تتداخل مع أنشطة المراهنات التقليدية، رغم تقديمها كمنتجات مالية.

كما شددت القواعد الجديدة على حصر المشتقات المالية في المؤشرات الاقتصادية مثل الأسعار والفائدة والعملات، مع استبعاد أي عقود مرتبطة بالأحداث السياسية أو الرياضية أو الاجتماعية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى منع انتشار سوق مراهنات غير منظم، خاصة مع توسع قطاع المراهنات الرقمية في البلاد منذ إطلاق الإطار القانوني الجديد في 2025.

