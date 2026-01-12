شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تُغلق معمل حلويات مخالف داخل استراحة وتُتلف 8 أطنان مواد غذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة، حملة ميدانية مشتركة بحي "الفيصلية" شرق المحافظة، أسفرت عن ضبط 8 أطنان من الحلويات والمواد الغذائية الفاسدة داخل معمل غير مرخص لإنتاج الحلويات والمخبوزات، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات النظامية وإغلاق الموقع المخالف.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش أن المعاينة الميدانية كشفت عن انتشار كثيف للحشرات والقوارض، وعشوائية في التداول والتخزين، إضافة إلى تقسيم داخلي غير نظامي للمطبخ والمستودعات وغرف التحضير، مع ملحق جانبي يحتوي على كميات ضخمة من الحلويات الجاهزة للتوزيع وأفران كبيرة و(4) مكائن للعجن والخلط.

وأشار بخش إلى أن الحملة نُفذت بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والضبط الميداني، وبدعم من الدفاع المدني وبلدية المطار الفرعية (إجادة).

مبينًا أن هذه الجهود تأتي للحد من الممارسات غير النظامية التي تمس الصحة العامة وسلامة المستهلك، ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات عبر تطبيق «بلدي» أو مركز البلاغات الموحد (940).