«قصائد بين الطرق».. منصة شعرية تفاعلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مهرجان الكتاب والقراء بالطائف تفعيلة «قصائد بين الطرق» ضمن منطقة «الدرب»، بوصفها منصة شعرية تفاعلية تجمع بين الأداء الحي والتقنيات الرقمية، وتتيح للزوار تجربة مباشرة مع الشعر.

وتنوعت القصائد بين الفصيح والنبطي، لأسماء بارزة في المشهد الشعري السعودي، إلى جانب مشاركات لشعراء شباب من أبناء الطائف، وشعراء خليجيين وعرب، بما يعكس تنوع التجربة الشعرية.

وأتاحت التفعيلة الاستماع إلى القصائد بأداء حي، مع عرض معلومات عن الشاعر، والنص عبر شاشات رقمية، وربطها بنصوص مكتوبة من خلال رموز استجابة سريعة.

وتأتي الفعالية ضمن توجه المهرجان إلى تقديم الشعر بوصفه تجربة حية ومجتمعية، تعزز الذائقة الأدبية، وتواكب مكانة الطائف بوصفها مدينة مبدعة في مجال الأدب.