شكرا لقرائتكم خبر جداريات تفاعلية تستقطب زوار مهرجان الكتاب والقراء بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطبت فعالية «الجداريات التفاعلية» ضمن مهرجان الكتاب والقراء بالطائف اهتمام الزوار، من خلال لوحات فنية مفرغة أتاحت لهم المشاركة في تلوين ملامح المدينة، وهويتها بأسلوب تفاعلي مباشر.

وتنوعت الجداريات في مضامينها، حيث جسدت معالم الطائف الطبيعية والتاريخية، من بينها جبل الهدا، وبساتين الورد الطائفي، والقصور الحجازية، إلى جانب لوحات استحضرت سوق عكاظ بوصفه ملتقى أدبيا وتجاريا ارتبط بتاريخ الشعر والمعلقات، بما يعكس عمق الإرث الثقافي للمحافظة.

وقدم أحد الفنانين التشكيليين تصاميم الجداريات بأسلوب يجمع بين الحس الشعبي والخيال البصري، ويمنح الزائر تجربة فنية تشاركية تبرز جماليات المكان وتقرب الفن من الجمهور.