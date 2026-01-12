شكرا لقرائتكم خبر «شارك فنك» تفتح فضاءات جديدة للحرفيين في مهرجان الكتاب والقراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مهرجان الكتاب والقراء بالطائف تفعيلة «شارك فنك»، بوصفها منصة فنية داعمة للمواهب والحرف اليدوية، تتيح للفنانين والحرفيين عرض إبداعاتهم في مساحة تشجع على التفاعل وتبادل الخبرات.

وهدفت التفعيلة إلى إبراز الطاقات الإبداعية، وتمكين الحرفيين من تقديم أعمالهم، وتعزيز حضور الحرف التقليدية والمعاصرة، بما يعكس تنوع الثقافة السعودية وثراءها.

وضمت «شارك فنك» 20 منصة فنية مجهزة، شملت مجالات متعددة من الحرف والممارسات الفنية، من بينها المشغولات النسيجية، والحلي والمجوهرات، والفخار والخزف، والمشغولات الخشبية والجلدية، وصناعة ماء ودهن الورد الطائفي، وصناعة السبح، وحياكة السدو والعقال، والتريكو والكروشيه، وغيرها من الحرف الإبداعية.

وأتاحت التفعيلة للزوار تجربة تفاعلية مباشرة مع الحرفيين، أسهمت في التعريف بمراحل الإنتاج وتقنيات الحرفة، وتعزيز تقدير الحرف اليدوية بوصفها امتدادا للثقافة المحلية، ضمن توجه المهرجان الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة لتقديم الثقافة بصيغ حية ومتنوعة.