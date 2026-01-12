شكرا لقرائتكم خبر «الخزامى» تجمع ريادة الأعمال والفن السعودي ضمن مهرجان زيتون الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد مهرجان زيتون الجوف الدولي بنسخته الـ19 بمدينة سكاكا في منطقة الخزامى حضورا متزايدا وتفاعلا من الزوار، التي تجمع عددا من رواد الأعمال، وتقدم فعاليات فنية.
وتقدم منطقة الخزامى تجربة تسويقية، بتنوع يلبي رغبات المتسوقين وبأساليب عرض مبتكرة يقدمها رواد ورائدات الأعمال لمنتجات متنوعة من منطقة الجوف، حيث تبرز منتجات العطور المحلية والصناعات التحويلية في المرطبات وأدوات التجميل التي يعتمد على زيت الزيتون في تحضير مكوناتها، والعود والبخور، والعبايات النسائية التي تدمج نقوش السدو فيها مما يضفي عليها طابعا فريدا يعكس ثراء منطقة الجوف في النقوش، عبر مشاركة 20 رائد أعمال سعوديا من الجنسين.
