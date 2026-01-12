بالصّور- بريق وجرأة على السّجادة الحمراء… أبرز إطلالات نجوم غولدن غلوب ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: تحوّلت السّجادة الحمراء في حفل جوائز غولدن غلوب إلى عرض أزياء عالميّ، إذ خطفت نجوم هوليوود الأضواء بإطلالات فاخرة جمعت بين الأناقة الكلاسيكيّة والجرأة العصريّة من الفساتين الرّاقية المستوحاة من بريق هوليوود القديمة إلى التّصاميم الطليعيّة اللافتة، بدت السّهرة احتفالًا بالأناقة بقدر ما كانت احتفالًا بالسّينما والتّلفزيون.

احتشدت نخبة نجوم هوليوود مساء الأحد في فندق بيفرلي هيلتون الشّهير لحضور الدّورة الثّالثة والثّمانين من جوائز غولدن غلوب، في ليلة اتّسمت بالبريق والفخامة.

عرضت كايلي جينر، حبيبة النّجم تيموثي شالاميه، قوامها المتناسق بفستان كورسيه معدنيّ من تصميم Ashi Studio، وزيّنته بمجوهرات مخصّصة من لورين شوارتز تجاوزت المئة قيراط.

ونشرت كايلي مقطع فيديو يوثّق استعدادها للحفل، لكنّها لم تمشِ على السّجادة الحمراء إلى جانب شالاميه الّذي اختار الظّهور منفردًا. كاد شالاميه ألّا يبدي أيّ تفاعل معها خلال تسلّمه جائزة عن فيلم Marty Supreme للمخرج جوش سافدي، قبل أن يخسر الفيلم الجائزة الكبرى لصالح One Battle After Another.

بدورها، خطفت أريانا غراندي الأنظار بإطلالة دراميّة بفستان أسود مسرحيّ مكشوف الكتفَين من Vivienne Westwood Couture.

أمّا سيلينا غوميز فحضرت بإطلالة مستوحاة من سحر هوليوود الكلاسيكيّ، مرتدية فستانًا أسود لافتًا من شانيل مزدانًا بريش أبيض، مع تسريحة شعر مموّجة بأسلوب كلاسيكيّ وأحمر شفاه داكن، ورافقها زوجها بيني بلانكو.

تألّقت كيت هدسون بفستان فضّيّ معدني من أرماني عكس رشاقتها، فيما أبهرت جنيفر غارنر الحضور بفستان أسود لامع من تصميم كونغ تري نسّقته مع حذاء أسود أنيق.

واختارت نجمة One Battle After Another، تشايس إنفينيتي، فستانًا طليعيًّا لافتًا من لويس فويتون يتميّز بصدرية نحتيّة تشبه المرآة.

ظهرت ميلا كونيس برفقة زوجها أشتون كوتشر في أوّل حضور لهما لحفل جوائز منذ أربع سنوات، متألّقة بفستان من كارولينا هيريرا.

كما تألّقت بريانكا تشوبرا بفستان أزرق داكن من ديور مع عقد فاخر، إلى جانب زوجها نيك جوناس.

بدت أليشيا سيلفرستون جريئة بفستان أحمر ناري بلا أكمام من Nicole + Felicia Couture أبرز جمال إطلالتها، فيما سحرت تيانا تايلور الأنظار بفستان Schiaparelli Haute Couture مخصّص برقبة هالتر وفتحات أنيقة.

وتألّقت تيسا طومسون بفستان زيتيّ لامع بملمس يشبه القشور، انعكس الضّوء عليه مع كلّ حركة.

حضر جورج كلوني ببذلة أنيقة من جورجيو أرماني إلى جانب زوجته أمل كلوني الّتي خطفت الأنظار بفستان أحمر ناريّ.

كما تألّقت الشّقيقتان داكوتا فانينغ وإيل فانينغ بفستانَين معدنيَّين ضيّقَين لامعَين؛ داكوتا بفستان متوهّج من Vivienne Westwood، وإيل بفستان من غوتشي برفقة غاس وينر.

اختارت جينا أورتيغا إطلالة سوداء جريئة من Dilara Findikoglu مع فتحات لافتة، بينما تألّقت آنا دي أرماس بفستان أسود برّاق بفتحة ساق جذّابة.

واستمتعت كيرستن دانست بسهرة رومنسيّة مع زوجها جيسي بليمنز، متألّقة بفستان حريريّ أخضر داكن مكشوف الظّهر من توم فورد.

بدت ريناته راينسفه متلألئة بفستان فضّيّ مزيّن بشراشيب من لويس فويتون، فيما اختارت جوليا روبرتس فستانًا أسود جريئًا من Armani Privé.

وكشفت إيما ستون عن خصرها المشدود بإطلالة صفراء من لويس فويتون مؤلّفة من توب قصير وتنّورة مطرّزة.

أمّا أماندا سايفريد فبدت كالملاك بفستان أبيض من فيرساتشي.

ظهرت جنيفر لوبيز على السّجادة الحمراء بإطلالة غريبة ومبالغ فيها، إذ ارتدت فستانًا شبكيًّا لافتًا بتفاصيل تشبه النّقوش البروكارية، كشف بالكامل عن منطقة الخصر. واكتمل الفستان بذيل من التّول الدّراميّ انسدل خلفها، ونسّقت الإطلالة مع تسريحة شعر مرفوعة ومشدودة إلى الخلف، إضافة إلى حقيبة كلتش مرصّعة.

إطلالة جريئة جدًّا! حضرت جنيفر لورانس بفستان شبكيّ شفّاف بالكامل، زُيّن بتفاصيل زهريّة عند الصّدر والخصر والتّنّورة. وأكملت مظهرها الجريء بحقيبة يد بلون الشّمبانيا وقلادة ماسيّة بسيطة، إلى جانب حذاء مفتوح بلون حيادي.

بعيدًا عن الطّابع الطّفولي! اختارت تشارلي إكس سي إكس فستانًا غير تقليديّ مزيّنًا بالرّيش في حفل الغولدن غلوب هذا العام، تميّز بصديريّة دراميّة وتنّورة بيضاء ضيّقة. وعزّزت الإطلالة الجريئة بارتداء ثلاث قلّادات ماسيّة، مع تصفيف شعر بأسلوب الفرق الجانبي المستوحى من هوليوود القديمة.

عودة إلى التّسعينات! أطلّت كريستن بيل بفستان مستوحى بشكل واضح من أزياء التّسعينات في حفل هذا العام، إذ جمع التصميم بين البساطة والقَصّة الغريبة. تميّز الجزء العلويّ بتصميم كتف واحد مع ترتر بألوان حياديّة مختلفة، فيما بدت التّنّورة وكأنّها مصنوعة من قماش نايلون. وأكملت الإطلالة بكعكة شعر مشدودة وأقراط ماسيّة متدلّية.

أناقة «غوسيب غيرل»؟ بدت ليتون ميستر وكأنّها خرجت مباشرة من أحد مشاهد المسلسل الشّهير، إذ ارتدت فستانًا طويلًا بدون أكتاف ومرصّعًا بالكامل على السّجادة الحمراء. وتضمّن التّصميم تفاصيل من الحرير الأصفر عند الصّدر، ونسّقته مع عقد «تنس» أنيق، قبل أن تختتم إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة.