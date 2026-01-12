مشاهد صادمة.. ما الذي حدث في احتجاج الجالية الإيرانية بلوس أنجلوس؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لوس أنجلوس: ذكرت وسائل إعلام أميركية أن شاحنة اقتحمت حشداً من المتظاهرين في مدينة لوس أنجلوس، كانوا يشاركون في احتجاج ضد ما وصفوه بـ"النظام الإيراني"، ما أدى إلى وقوع إصابات وخلق حالة من الذعر في المكان.

وأفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس بأنها تلقت بلاغاً عند الساعة الثالثة وأربع وثلاثين دقيقة من بعد ظهر الأحد يفيد باندفاع شاحنة داخل تجمع من المتظاهرين. وعند وصول فرق الطوارئ، جرى تقييم حالتي شخصين مصابين، غير أنهما رفضا تلقي العلاج أو نقلهما إلى المستشفى. كما أوضحت الإدارة أن طواقمها تعاملت في الوقت نفسه مع بلاغ يتعلق بمصاب ثالث في المنطقة ذاتها، مشيرة إلى أن صعوبة الوصول إليه تعود إلى الاكتظاظ الكبير في موقع الحادث.

من جهتها، أكدت شرطة لوس أنجلوس عبر منصة "إكس" أن رجلاً تعرّض للدهس بواسطة الشاحنة، لكنها أشارت إلى عدم تسجيل إصابات مؤكدة حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

وبثت محطة "كي تي إل إيه" مقطع فيديو أظهر متظاهرين وهم يهاجمون شاحنة من طراز "يو هول" ويمزقون لافتات كانت مثبتة على صندوقها، حملت عبارات باللغة الإنجليزية من بينها: "لا للشاه، لا للنظام، الولايات المتحدة لا تكرروا عام 1953، لا للملالي". ولاحقاً، ظهرت الشاحنة في الفيديو وهي تندفع بسرعة وسط الحشد، ما تسبب بحالة من الفوضى وفرار المتظاهرين من المكان.

وأشارت المحطة إلى أن عناصر الشرطة تدخلوا لاحقاً لدفع الحشود إلى الخلف، في وقت شوهد فيه سائق الشاحنة وهو يشتبك مع عدد من المتظاهرين. وفي أحد المقاطع المصورة، سُمع أحد الضباط يقول "لقد أمسكنا به"، أثناء محاولته منع المحتجين من الوصول إلى صندوق الشاحنة. وأكدت الشرطة أن السائق تم احتجازه تمهيداً لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق متصل، أعرب أنطونيو فيارايغوسا، العمدة السابق لمدينة لوس أنجلوس والرئيس الأسبق للجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا، عن تضامنه مع الجالية الإيرانية الأميركية التي شاركت في الاحتجاجات، مشيراً إلى أنها تعارض ما وصفه بـ"النظام الإيراني الاستبدادي". وأكد أن لوس أنجلوس تضم أكبر جالية فارسية خارج إيران، وأن إسهاماتها الثقافية والاقتصادية والمدنية تشكل إضافة مهمة للمدينة، مجدداً التزامه بدعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة في الولايات المتحدة والعالم.

