انت الان تتابع خبر طالباني في ضيافة السوداني.. تأكيد على الالتزام بالتوقيتات لحسم الاستحقاقات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ان "اللقاء شهد بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على أهمية العمل والتعاون المشترك بين جميع القوى الوطنية، برؤية موحدة لاستمرار مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية في عموم العراق".



كما جرى التأكيد، وفق البيان، "على الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز بقية الاستحقاقات الدستورية، وضمان ديمومة الأمن والاستقرار وتغليب المصلحة العليا للبلد، بما يلبي تطلعات أبناء الشعب العراقي".

