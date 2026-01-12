شكرا لقرائتكم خبر بافيل يحتفلون بزواج ابنهم سعيد في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل عبداللطيف ومحمد أبناء سعيد محمد بافيل يرحمه الله بزواج ابنهم سعيد عبداللطيف بافيل على ابنة فؤاد منير الدين الهندي وذلك بقاعة ملكة الليل في جدة وسط حضور كبير من الأقارب والأصدقاء وأعيان المنطقة من رجال الأعمال والشخصيات البارزة. وتخلل الحفل تقديم عدد من الفنون الشعبية المختلفة التي تزخر بها المملكة.

