شكرا لقرائتكم خبر مهرجان الكتاب والقراء بالطائف يحتفي برموز الأدب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل مهرجان الكتاب والقراء بالطائف، تقديم برامجه الثقافية المتنوعة، من خلال فعالية «أدباء عبر التاريخ»، التي تسلط الضوء على نخبة من رموز الأدب السعودي الذين أسهموا في تشكيل الوعي الثقافي وبناء ملامح المشهد الإبداعي الوطني منذ بداياته.

وتأخذ الفعالية الزوار في جولة معرفية تستعرض سير عدد من الأدباء والشعراء والكتاب الذين كان لهم حضور مؤثر في مجالات الأدب والصحافة والمسرح والفكر، بوصفهم أعلاما بارزين في مسيرة الثقافة السعودية.

وتهدف الفعالية إلى تعريف الزوار بإسهامات رواد الأدب السعودي عبر محتوى بصري وسردي مبسط، يعزز حضورهم في الذاكرة الثقافية الوطنية، ويبرز دورهم في تمهيد الطريق للحركة الأدبية الحديثة في المملكة.