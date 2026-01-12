أول تصريح ناري من جان يامان بعد إطلاق سراحه: رسائل قاسية للصحافة التركية

دبي - فريق التحرير: بعد ليلة صاخبة شهدتها اسطنبول مع مداهمات أمنية متزامنة طالت عدداً من أماكن السهر، خرج الممثّل التركي جان يامان عن صمته عقب إطلاق سراحه، موجّهًا أول رسالة علنيّة عبر حسابه على إنستغرام بعد مغادرته تركيا وعودته إلى روما.

ونشر يامان مجموعة صور من شوارع العاصمة الإيطالية، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “العودة إلى روما… إلى الصحافة الإيطالية العزيزة، الصحافة التركية دائمًا ما كانت سيئة معي، لكن هذا ليس بالأمر الجديد!

أرجوكم لا ترتكبوا خطأ نسخ ولصق الأخبار القادمة من مضيق البوسفور. هل تعتقدون أنني أتنقل ومعي مخدرات في وقت تقوم فيه الشرطة بتحقيقات صارمة وتعتقل العديد من المشاهير؟ لو كان ذلك صحيحًا على الإطلاق، لما تم إطلاق سراحي في وقت قصير ولما كنت قادرًا على العودة إلى إيطاليا في اليوم التالي. أحبكم”.

وكانت السلطات التركية قد قامت ليل أمس بحملة تفتيش واسعة شملت أماكن ترفيهية عدّة، من بينها مطعم Ruby في منطقة أورتاكوي في اسطنبول، وهو أحد الأماكن التي يتردد عليها يامان باستمرار عند عودته من إيطاليا حيث يقيم بشكل دائم ويواصل مسيرته الفنية.

ونُفِّذ تفتيش ثانٍ داخل المكان قبل أن يتم توقيف يامان، في وقت تداولت خلاله مواقع التواصل صورًا أخيرة له من المكان، ظهر فيها وهو يلتقط صورًا مع نجل صاحب المطعم علي أونال، كريم جيهان أونال، وعدد من المعجبين.

ويأتي هذا التطوّر ضمن حملة موسّعة تشنّها السلطات التركية في الأسابيع الأخيرة لملاحقة قضايا مرتبطة بحيازة أو تعاطي المخدرات بين المشاهير وأصحاب الأماكن الليلية، في إطار سياسة مشدّدة تستهدف مكافحة هذه الظاهرة من دون استثناء.

وقد غادر يامان تركيا سريعًا بعد استجوابه واطلاق سراحه.