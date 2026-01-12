شكرا لقرائتكم خبر زوار من الصين يعبّرون عن إعجابهم بالموروث في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطب مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 زوارًا من مختلف دول العالم، من بينهم زوجان من جمهورية الصين الشعبية، عبّرا عن اهتمامهما بموروث الصقور والتعرّف عليها عن قرب، في زيارة عكست البعد الثقافي والإنساني الذي يحمله المهرجان.

وذكر الزائر الصيني علي أبو مصطفى أن زيارته للمهرجان تُعد الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أن مشاهدته للصقور عن قرب ولمسها للمرة الأولى كانت تجربة مختلفة ولافتة، واصفًا الصقور بأنها جميلة ومهيبة في الوقت نفسه، وأضاف أن الإمساك بالصقر شكّل لحظة استثنائية لم يسبق له خوضها.

من جانبها، عبّرت زوجته إيفون عن إعجابها الكبير بالتجربة، مؤكدة أنها جاءت من الصين بعد أن تعرّفت على المهرجان عبر أحد التطبيقات الصينية، حيث شاهدت مشاركات وتجارب لزوار آخرين، ما دفعها للحضور واكتشاف عالم الصقور عن قرب، وبيّنت أن هذه ليست زيارتها الأولى للمملكة، لكنها المرة الأولى التي تشارك فيها في فعالية مرتبطة بالصقور.

وأوضحت إيفون أن الصقر يُعد رمزًا بارزًا في الثقافة السعودية، لافتةً إلى شعورها بالإعجاب رغم رهبة التجربة في بدايتها، كما أبدت اهتمامها بامتلاك صقر مستقبلًا، نظرًا لحبها للطيور بشكل عام، وأشارت إلى أنها تقتني طيورًا في منزلها، وترى في الصقور جمالًا خاصًا يميّزها.

وأضافت أنها باتت ترى في فعاليات الصقور تجربة ثقافية متكاملة، مؤكدةً حرصها على متابعة أي فعاليات مقبلة مرتبطة بهذا المجال، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي الذي يتركه المهرجان لدى الزوار القادمين من ثقافات مختلفة.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي نظمه نادي الصقور السعودي في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، اختتم فعالياته اليوم بإقامة أشواط "سيف الملك" و"شلفا الملك"، حيث خصص للفائزين جوائز إجمالية تجاوزت قيمتها 38 مليون ريال، وُزعت على مختلف فئات المشاركين ضمن مسابقتي الملواح والمزاين.